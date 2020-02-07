Обнародована первая статистика приложения «Дія»

Авторизацию мобильного приложения "Дія" прошло более 310 тысяч пользователей. Об этом написал вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.

Он отметил, что уже 310 031 человек успешно авторизовались в приложении "Дія", и, в частности, уже отражено 165 900 водительских удостоверений и 133 600 техпаспортов.

Федоров добавил, что "сервис удаленной верификации работает".

"Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", - резюмировал глава Минцифры и пообещал публиковать больше статистики относительно приложении "Дія".

Как сообщало издание "Комментарии", 6 февраля президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис "Действие" в рамках реализации программы "Государство в смартфоне".

По словам президента, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности украинцы могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

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