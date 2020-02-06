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Зеленский запустил государство в смартфоне

По словам Зеленского, мобильное приложение «Действие» уже доступно в Apple Store и Google Play

сегодня, 12:28
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский запустил государство в смартфоне

Президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис  "Действие" в рамках реализации программы "Государство в смартфоне". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время президентской кампании я говорил, что и я, и вся наша команда мечтаем о "Государстве в смартфоне". Что мечтаю кардинально изменить формат отношений между государством и гражданином страны. Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и самое главное - простым и понятным ", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности украинцы могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

"Украина стала третьей страной Европы, которая имеет что-то подобное. Поздравляю нашу страну! Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что до весны украинцы получат доступ к цифровым паспортам.

"С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д.", - пояснил он..

Кроме того, с нового года в пилотном режиме запущена услуга "еМалятко", которая через несколько месяцев будет запущена в десятках крупных городов Украины.

"ЕМалятко" объединяет до десяти государственных услуг, которые нужны при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению сразу в роддоме вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов и похода в 11 учреждений, как это было раньше", - добавил Зеленский.

Как сообщал сайт "Комментарии", теперь на ID-карту можно записать электронную подпись.


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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-dodatok-diya-ce-pershij-krok-na-shlyahu-59633
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