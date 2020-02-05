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Теперь на ID-карту можно записать электронную подпись: первым новинку протестировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский вместо паспорта-«книжечки» получил современную ID-карту и записал на чип квалифицированную электронную подпись

сегодня, 13:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Теперь на ID-карту можно записать электронную подпись: первым новинку протестировал Зеленский

Теперь в Украине владельцы ID-карточек смогут внести квалифицированную электронную подпись (КЭП) на бесконтактный электронный носитель  карты. Об этом информирует Государственная миграционная служба (ГМС) Украины.

И первым из украинцев протестировал новшество президент Владимир Зеленский. Так, вместо "книжечки" глава страны получил современную ID-карту и записал туда свою КЭП.

Отмечается, что такая услуга поможет воспользоваться разнообразными электронными сервисами государственных органов, получать административные и банковские услуги, открывать и вести бизнес, не выходя из дома. При этом, за получение КЭП платить не нужно. Добавим, что срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года. Внести подпись на чип можно во время выдачи ID-карты в территориальном подразделении ГМС, или же записать подпись на ранее выданную карту там же. Для записи кликов на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

Добавим, что с начала оформления биометрических документов в Украине Миграционная служба оформила более 4,4 млн ID-карт.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине ID-карта и загранпаспорт будут в смартфоне.


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Источник: https://dmsu.gov.ua/news/dms/6686.html
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