В Украине ID-карта и загранпаспорт будут в смартфоне

Весной в онлайн-приложении “Дія” появится виртуальный загранпаспорт и ID-карта, что позволит украинцам всегда иметь под рукой документы. Кроме того, это будет очень удобно при поездках по стране и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook.

Заказать и получить паспорт можно будет за несколько минут. Этот документ может быть использован, когда необходима цифровая подпись или когда нужно предъявлять физический документ.



Как сообщало издание "Комментарии", водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД с помощью онлайн-приложения. Автомобилисты теперь смогут проверить онлайн, есть ли у них штрафы, и сразу же их оплатить. Кроме того, в приложении “Дія” будут появляться уведомления о штрафах, которые выписали патрульные на месте остановки, а также информация о зафиксированных нарушениях ПДД камерами фотосъемки.



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