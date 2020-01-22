За нарушение ПДД штрафы можно будет оплатить через смартфон

Водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД с помощью онлайн-приложения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает онлайн-сервис государственных услуг “Дія”.

Автомобилисты теперь смогут проверить онлайн, есть ли у них штрафы, и сразу же их оплатить. Кроме того, в приложении “Дія” будут появляться уведомления о штрафах, которые выписали патрульные на месте остановки, а также информация о зафиксированных нарушениях ПДД камерами фотосъемки.

Ранее мы писали о том, что МВД намерено ужесточить наказание за нарушение Правил дорожного движения. Ведомство предлагает внести изменения в законы и повысить размер штрафов за правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Как сообщало издание "Комментарии", с 2018 года в Украине водителям начали приходить на телефоны смс-сообщения о нарушениях ими ПДД.



Кроме того, в 2019 году водители заплатили 71 млн грн штрафов за то, что не имели при себе водительских прав или техпаспортов. Бороться с таким количеством нарушений государство начало благодаря приложению "Дія". В этом приложении можно получить электронные документы.

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