В Украине хотят в 20 раз повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения

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В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины планируют
ужесточить наказание за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон
Геращенко.
Так, в МВД предлагают внести изменения в законы и
повысить размер штрафов за правонарушения с высокой степенью общественной опасности.
В частности:
- за превышение скорости в населенных пунктах больше
разрешенных 50 км/час – с 510 грн. сейчас до 3400 грн.;
- за покидание места ДТП – с 255 грн. до 3400 грн.;
- за вождение автомобиля человеком, у которого нет права для этого – с 510 грн. до 10 200 грн.
Кроме того, в законопроектах предлагается начинать
штрафовать нарушителей, после того, как они превысили скорость на 10 км/час, в
то время как сейчас этот порог находится на уровне 20 км/час.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и
пассажирского автобуса сообщением "Херсон – Москва". В результате аварии
погибли три человека, еще 15 получили травмы различной степени.
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