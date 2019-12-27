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В Украине хотят в 20 раз повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения

Украинцам придется заплатить намного больше за нарушения на дорогах

сегодня, 00:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины планируют ужесточить наказание за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, в МВД предлагают внести изменения в законы и повысить размер штрафов за правонарушения с высокой степенью общественной опасности. В частности:

- за превышение скорости в населенных пунктах больше разрешенных 50 км/час – с 510 грн. сейчас до 3400 грн.;
- за покидание места ДТП – с 255 грн. до 3400 грн.;
- за вождение автомобиля человеком, у которого нет права для этого – с 510 грн. до 10 200 грн.

Кроме того, в законопроектах предлагается начинать штрафовать нарушителей, после того, как они превысили скорость на 10 км/час, в то время как сейчас этот порог находится на уровне 20 км/час.

Ранее "Комментарии" писали, что в Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением "Херсон – Москва". В результате аварии погибли три человека, еще 15 получили травмы различной степени.

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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/shtrafy-pdd-vyrastut-novosti-ukrainy-50061646.html
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