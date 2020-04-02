Посол Южной Кореи в Украине Квон Ки Чанг: Порой складывается впечатление, что Украина вообще не заинтересована в деньгах из-за границы

"Типичное мнение об Украине: это страна, на востоке которой идет война с РФ"

– Господин Посол, вы приехали в Украину в мае прошлого года. Сможете вспомнить ваши первые впечатления о нашей стране?

– Во-первых, я был очень рад, что прошел конкурсный отбор на вакансию посла в Украине. У меня за плечами – 30-летняя карьера дипломата и я знаю, что Украина – политически очень важная страна в Европе. Приехав сюда, я сразу понял, что у вашей страны есть нераскрытый потенциал, она крайне перспективна. Украина может играть куда более важную роль при соблюдении некоторых условий, вроде разрешения конфликта с Россией, модернизации производства и тому подобных.

– А если сравнить жизнь в Украине и Южной Корее, какие преимущества каждой из стран вы бы отметили?

– Нужно понимать, что Украина – часть Европы, а Южная Корея – Азии. Например, есть большие различия в природе, пейзажах, архитектуре зданий, даже улицы по-другому выглядят. Поэтому между нашими странами существует большая разница в уникальности и идентификации.

В главных городах Кореи, вроде Сеула, множество высотных зданий и в глазах многих украинцев, которые побывали в нашей столице, они выглядят "впечатляющими". В Южной Корее много высотных современных зданий и они очень удобные, при этом у нас отлично развита инфраструктура – метро, общественный транспорт. По нашему мнению, Украина – очень красивая страна. Я побывал в Киеве, Львове, Одессе и могу сказать, что большинство ваших зданий – невысокие, но в то же время чрезвычайно красивые с точки зрения архитектуры. А еще у вас много красивых парков и рек.

– Получают ли люди и бизнес в Южной Корее достаточно информации об Украине? Как хорошо вы знаете о нас?

– Большинство людей не знает об Украине ничего. Но те, кто побывал в Украине, убеждены, что это очень красивая страна, где проживают прекрасные люди – но это же всемирно известная концепция (улыбается, – ред.) Некоторые знают о Чернобыльской трагедии. Периодически в газетах в Корее появляются материалы о небезопасности использования ядерной энергии и как пример возможной катастрофы приводится Чернобыль. Для Южной Кореи это актуальный вопрос, поскольку у нас в стране функционирует 24 ядерных реактора. Но эти реакторы обеспечивают более 30% всей электроэнергии в стране. Также хорошо известен конфликт Россия–Украина.





– А разделяют ли у вас Россию и Украину или все еще думают, что это одна страна?

– Специалисты, ученые и эксперты разделяют. Типичное мнение об Украине – это страна, на востоке которой идет война с РФ.

– Раз уж вы упомянули конфликт с Россией, как, по-вашему, Украина может разрешить его?

– Это долгий процесс и в одночасье он решен не будет. Надо запастись терпением. При президенте Порошенко диалог между странами вообще был невозможен. Как я слышал, Порошенко был в каком-то роде националистом. После победы на выборах господина Зеленского ситуация поменялась. Украина и Россия стали разговаривать. В краткосрочной и среднесрочной перспективе вам предстоит разрешить эту войну. Но в долгосрочной перспективе Украина должна сделать так, чтобы страна стала сильной в военном отношении и экономически богатой.

"Инвесторы не верят в объективное рассмотрение коммерческих споров судом в Украине"

– А какие основные проблемы в Украине? Что мешает нам сделать рывок на пути создания реально прогрессивной экономики?

– Для того, чтобы стать развитой экономикой необходимы две составляющие. Первая – государство должно поддерживать экономику, например, как это было в Южной Корее. Вторая – прямые иностранные инвестиции. Сейчас все иностранные компании могут выбирать, куда инвестировать, в какую страну и они выбирают Румынию, Польшу и даже Китай. Предложений много, а капитал ограничен. Поэтому Украина должна конкурировать за капитал. И на данный момент Украина явно не в приоритете.

– В чем же, по-вашему, причина?

– Украина не привлекает иностранный капитал. Порой даже складывается впечатление, что Украина вообще не заинтересована в деньгах из-за границы. Отсутствуют налоговые льготы, или льготные тарифы на газ/воду для промышленного использования или другие бонусы.

Но первое, что останавливает инвесторов – это отсутствие доверия в справедливость судебной системы. Инвесторы не верят в объективное рассмотрение коммерческих споров судом в Украине, они не верят полиции, не верят государственным исполнителям. Почему так происходит? Потому что в стране процветает коррупция, и права интеллектуальной собственности недостаточно защищены. Поэтому сейчас основная задача правительства и президента Зеленского убедить инвесторов в защищенности инвестиций и восстановить доверие к судебной системе Украины.

– У вас есть конкретные примеры, когда, скажем, корейский бизнес сталкивался с проблемами в Украине?

– Я хорошо знаю четыре кейса и все они связаны с украинскими судами. Вот один пример. Некий корейский конгрессмен, мистер Чой, очень любит Украину, часто приезжал сюда в прошлом. И он вложил в недвижимость 2,5 млн долл. США, купил сельскохозяйственную землю под Николаевом. А затем мэр города Николаев отобрал эту землю, используя фиктивные документы. Просто в голове не укладывается… Мэр города!

Мистер Чой обратился в суд и выиграл первую и апелляционную инстанции. Но Верховный суд каким-то образом (мы думаем, что тут была коррупционная составляющая) отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. И рассмотрение дела продолжается и по сей день. Мистер Чой очень расстроен, ему уже за 60, и он вложил почти все свое имущество в украинскую землю. У него нет возможности нанять украинского адвоката, поскольку у него совсем немного денег, плюс еще надо оплатить перелет в Украину, проживание.

Также еще несколько небольших компаний оказались вовлеченными в мошеннические схемы и потеряли собственность. Я даже встречался с первым заместителем Генерального прокурора в январе этого года. Все, чего мы хотим –быстрого, понятного и прозрачного судебного решения. Мы не намерены каким бы то ни было образом вмешиваться в судебную систему, но так быть не может, что решение суда все откладывается и откладывается. Вот кейс мистера Чоя – это 7 лет судебной тяжбы без окончательного решения.





– А как в Южной Корее борются с коррупцией?

– Стоит отметить, что еще лет 30-40 назад Корея была очень коррумпированной страной. Но в то время многие страны страдали от коррупции: Япония, Индонезия... Правительство приложило неимоверные усилия, чтобы победить коррупцию и сейчас мы можем с уверенностью утверждать, что в Южной Корее – "чистое общество". Например, невозможно представить, чтобы судьи получали взятки. Это просто невероятно. У них хорошие зарплаты и если власти обнаружат, что кто-то из судей берет взятку, то он потеряет и эту работу, и свою хорошую зарплату. Кроме того, после отставки многие судьи идут работать адвокатами или юридическими советниками. Но в случае попадания на взятках, такой возможности у них уже не будет. И взяв единожды взятку, он потеряет гораздо больше в течение жизни. Ему нет смысла рисковать.

– То есть первый и самый эффективный шаг в борьбе с коррупцией – это поднять зарплаты чиновникам?

– И да, и нет. Высокая зарплата, конечно, очень важна. Но куда важнее обязательность наказания. Если не будет страха потерять эту высокую зарплату, то что может остановить чиновника не брать взятку?! И этот метод как раз и использовала Южная Корея. Правительство ужесточило ответственность и расширило ее виды.

– Значит, коррупционных скандалов в стране нет совсем?

– Время от времени всплывают коррупционные скандалы с участием высокопоставленных лиц или крупных финансово-промышленных групп, но это единичные случаи, которые получают общественный резонанс в Южной Корее.

И еще одно хочу добавить, по законодательству. Если власти выяснят, что вы получили взятку, то власти и правоохранители начинают мониторить все ваши транзакции, все счета ваших родственников и все это становится достоянием общественности. Также стоит отметить, что 99% всех платежей в стране осуществляется по безналу, что делает Южную Корею прозрачным обществом.

– Так можно использовать биткоины.

– У нас в стране тема биткоинов не очень популярна. Считается, что это фиктивные деньги и иметь с ними дело – значит подрывать свою репутацию. Да, у нас разрешены транзакции биткоинов, но они строго регламентированы. Кроме того, виртуальная валюта нестабильна и риски купли-продажи необычайно высоки.

"После войны Южная Корея была в руинах и единственный ресурс, которым мы располагали – это люди"

– Так в чем же секрет успеха Южной Кореи?

– В 1961 году власть оказалась в руках господина Пак Чон Хи, который управлял страной последующие 18 лет. Именно благодаря его неуемной энергии и 5-летним планам экономического развития экономика страны начала расти. Правительство стало поддерживать и развивать промышленность, что стало ключевым фактором развития нашей экономики. В первую очередь дотации получили тяжелое и среднее машиностроение: производство кораблей и автомобилей. Результат очевиден: например, до внедрения этой программы Япония была экономикой №1 в регионе, а Южная Корея оставалась очень бедной страной. Сейчас же мы обошли Японию в таких отраслях, как судостроение, производство полупроводников и бытовой техника и так далее. Такие компании, как Samsung и Hyundai доминируют не только на региональном, но и глобальном рынках. Подчеркну: когда корейские компании стали расти, укрупняться, их товары стали конкурентноспособными и они перестали нуждаться в поддержке государства.

– А какие автомобили вы предпочитаете? Корейские?

– Конечно, я предпочитаю корейские автомобили. Автомобиль посольства, который я использую в качестве посла – Генезис (Genesis). Это премиум класс автомобилей производства Hyundai. А мой персональный автомобиль – это Kia Sportage. Я, кстати, слышал, что Kia Sportage очень популярен в Украине и ближайший завод по производству Kia находится в Словакии. Мой личный автомобиль прибыл как раз из этой страны.





– А до "промышленной революции" в Корее предприятия, которым помогало государство, были частными или государственными?

– Абсолютно все компании были частными. Корея никогда не была социалистической страной и у нас всегда существовал свободный рынок. Когда я говорил о государственной поддержке производства, я имел ввиду, например, устанавливаемые государством высокие заградительные тарифы на импорт и субсидии, а также коммуникацию с коммерческими банками с целью выдачи кредитов под низкие проценты. Все это делалось для развития автомобильной отрасли в прошлом.

Возьмем для примера Samsung – сегодняшнего коммуникационного гиганта. В 1960-х это была компания, которая всего лишь экспортировала текстиль. Hyundai начинала с маленькой площадки для ремонта автомобилей со штатом менее 10 сотрудников. Сейчас же в Hyundai Group входит много дочерних компаний разного рода деятельности.

Таким образом, компании смогли за счет поддержки государства инвестировать в основные активы и нарастить мощь. Это и называется индустриальная политика государства.

Также следует отметить наши трудовые ресурсы. Южная Корея очень ограничена в природных ресурсах. А после войны страна была в руинах и единственный ресурс, которым мы располагали – это люди. Поэтому правительство особое внимание уделяло образованию, наличие которого стало мощнейшим фактором для социального продвижения. И это сработало! За последние 50 лет мир увидел, что такое Корейское чудо. Сейчас средний ВВП на душу населения составляет 32 тысячи долларов США (для сравнения, ВВП Украины – немногим более 3 тыс. долл., – ред).

"Учащиеся из Южной Кореи всегда в ТОП-5 самых успешных в мире. Но вот английский нам не дается"

– Расскажите о преимуществах открытия и ведения бизнеса в Южной Корее.

– Во-первых, в Корее все прозрачно и предсказуемо, у нас вы можете свободно открыть компанию. А в случае конфликта с местными партнерами, наша судебная система совершенно непредвзято рассмотрит любой спор, вне зависимости от резиденства сторон. Решения всегда выносятся объективные, а главное – в короткие сроки. Этого, кстати, нельзя сказать об Украине, где дела могут рассматриваться несколько лет.

Во-вторых, у нас прекрасная инфраструктура интернета. Везде, даже на любой ветке метро, у нас бесплатный и высокоскоростной вай-фай. И это важно, поскольку большинство корейцев используют метро ввиду дешевизны этого вида транспорта. Да что там метро, вы можете пользоваться бесплатным вай-фаем, даже просто прогуливаясь по некоторым улицам.

– Возможно, у вас уже интернет поколения 6G?

– Пока еще нет (смеется). Южная Корея – одна из нескольких стран, которые в прошлом году запустили 5G. Фактически, Южная Корея является первой страной в мире, которая начала предоставлять услуги 5G в мире. И как раз корейские компании, такие как SK Group (второй по величине многопрофильный холдинг страны после Samsung, - ред.) поставляют оборудование для 5G в другие страны. Так что мы можем утверждать, что Корея – это лидер 5G интернета.

– C преимуществами Южной Кореи все более-менее понятно. А есть у вашей страны недостатки?

– Согласно мнению некоторых иностранцев, одно из основных неудобств жизни в Корее – это малая распространенность английского языка. По их словам, в магазинах, на улицах, в транспорте мало кто может говорить по-английски. И это несмотря на то, что мы начинаем изучать английский в средней школе. Забавный факт, учитывая, что корейские студенты считаются одними из самых прилежных и усидчивых студентов в мире. В таких предметах, как математика, биология, физика учащиеся из Южной Кореи всегда в ТОП-5 самых успешных в мире. Но вот английский нам не дается.

– С чем вы связываете эту особенность?

– Скорее всего, это связано с разительными отличиями от нашего языка, как в грамматике и написании, так и в произношении. Даже порядок слов в предложении отличается. Корейский язык очень своеобразен. Вот японский, корейский, китайский – это все группа восточных языков, у всех используются иероглифы, но, чтобы общаться друг с другом нам нужен переводчик, в отличие, например, от украинского языка, который схожий с польским, белорусским, русским. Вам легче найти общий язык с соседями.





– Расскажите немного о пенсионной системе в Корее.

– Возраст, при котором обычно выходят на пенсию – 60 лет. Но общество в Южной Корее очень быстро стареет и это главная проблема пенсионной системы. В 60 люди все еще сильны, здоровы и готовы продолжать работать. И с недавних пор развиваются идеи о необходимости повышения пенсионного возраста. Например, в большинстве европейских стран люди выходят на пенсию в 65. Но размер наших пенсий довольно-таки хорош – несколько тысяч долларов США. У нас высокие выплаты. Правительственные чиновники не беспокоятся о старости (смеется, - ред.). Также у нас развиты частные пенсионные фонды, и вы можете делать дополнительные отчисления.

Кроме того, можно одновременно получать и зарплату, если вы продолжаете работать после 60 лет, и пенсию. Но если ваша зарплата будет превышать 3000 долларов в месяц, то пенсия будет уменьшена в размере. Мне, конечно же, такая система не очень нравится (смеется, - ред.).

"Сейчас эффективность использования земли в Украине очень низкая – примерно половина от того, что получают в других странах Европы"

– Вернемся к Украине. Назовите основные преимущества экономики нашей страны.

– Первое – это большая территория. Украина – самая большая страна Европы по площади, за исключением России, в которой проживает 42 млн человек. Вы обладаете природными ресурсами, у вас развито сельское хозяйство, а также военный блок. Украина обладает уникальными технологиями в сфере ракетостроения, самолетостроения. В развитии этих отраслей вы опережаете Южную Корею. Поэтому есть ряд корейских компаний, которые заинтересованы в техническом сотрудничестве с предприятиями Украины.

В Украине также хорошо развит сектор IT, есть превосходные инженеры. Вот даже такая компания, как Samsung Electronics, наняла более 600 украинских инженеров на работу в свой Центр разработок. Именно украинцы разрабатывают приложения для мобильных телефонов Samsung и защитные экраны телевизоров.

– В последнее время в Украине остро стоит вопрос об открытия рынка земли. Какие трудности могут возникнуть на этом пути? Пришло ли время открыть этот рынок и не будет ли это опасно для независимости нашей страны?

– Думаю, в целом это правильное решение. Пришло время открыть рынок. Я прекрасно знаю страхи украинцев касательно того, что крупные иностранные компании могут монополизировать рынок, скупив большую часть земли. Но, с другой стороны, сейчас эффективность использования земли в Украине очень низкая – примерно половина от того, что получают в других странах Европы. Украинские фермеры нуждаются в деньгах на покупку техники, удобрений и так далее. Но если будет открыт рынок земли, то фермеры смогут продать часть наделов, взять под них кредиты и инвестировать эти деньги в развитие сельского хозяйства. Именно поэтому правительство и пытается установить определенные правила на этом рынке, условия для иностранцев и переходной период. Именно условия и должны стать предметом обсуждения, а не сам факт открытия рынка.

– Есть ли в Южной Корее украинские инвестиции?

– У меня немного устаревшая статистика – октябрь 2014 года. На тот период общие украинские инвестиции составили 1,9 млн долл. США. То есть можно сказать, что инвестиций нет.





– А если говорить о структуре экспорта/импорта между нашими странами. Какие наиболее популярные категории товаров?

– Начнем с того, что наш товарооборот за последний год едва превысил отметку в 80 миллионов долларов. Хотя до 2014 года, когда в Украине начался политико-экономический кризис и война с РФ, товарооборот составлял 2 миллиарда. На протяжении 2014-2015 годов экономика Украины показывала отрицательный прирост, минус 19% за два года. И как результат, торговля между странами приостановилась. Но стоит отметить, что в прошлом году наблюдался некий прирост в объемах. Также надежду вселяет уверенный рост экономики в Украине на уровне 2,5-3,5%.

Южная Корея – один из главных мировых экспортеров по объемам поставок товаров в разные страны. В прошлом году рост экономики составил 2%, а на протяжении последних 10 лет наша экономика растет в среднем на 3% ежегодно. Сейчас мы сталкиваемся с другими проблемами. В Корее очень хорошо развита медицина и страхование, поэтому женщины живут до 80-83 лет, а мужчины - до 75-80 лет. Поэтому старение нации – это основная наша проблема.

– А что можете сказать об украинских товарах? Какие товары пользуются спросом в Южной Корее?

– Когда я просматривал статистику прошлого года, то обнаружил, что основным импортируемым товаром из Украины были зерновые. Также мы импортировали лес (древесину), удобрения и железную руду.

В свою очередь мы экспортировали в Украину автомобили, запчасти к ним. Также интересно, что второй по величине товарной экспортной группой оказалась косметика на общую сумму в 30 млн долларов. Но это и неудивительно, поскольку косметика производства Южной Кореи всемирно известна. Кроме того, я слышал, что украинские компании с целью минимизации таможенных платежей занижают реальную стоимость импортных контрактов, поэтому сумма в 30 млн является очень условной и, возможно, заниженной раза в два.

– А какова роль посольства в промотировании страны и ее продуктов на территории Украины?

– Естественно, посольство не промотирует отдельные товары в Украине. Но мы идем по пути так называемой "публичной дипломатии". Например, я встречаюсь со студентами в университетах и делаю небольшие презентации об экономике и промышленности Кореи. В марте мы планируем (интервью состоялось в феврале, – ред.) провести круглый стол для потенциальных инвесторов из Украины и рассказать, что собой представляет Южная Корея. Также особое внимание мы уделяем знакомству украинцев с культурой Кореи. Наша поп-музыка очень популярна среди молодежи. В прошлом году я был в Днепровском университете таможенного дела и финансов и на лекции сказал: "Поднимите руку те, кто знает хиты группы BTS". Это очень популярная поп-группа в Корее. Примерно половина студентов, а их было около 500, подняли руки. Это невероятно! И мы ежегодно устраиваем соревнование в рамках K-POP cover dance festival, победитель которого может поехать на финал в Южную Корею. Такое соревнование проводится под патронатом посольства в каждой стране мира. В Украине в июне прошлого года фестиваль проходил в Оушен-Плазе, мы планируем также провести его в этом году.

Кстати, в 2018 году группа под названием Левел-Ап выиграла соревнование в Украине и в числе других победителей из разных стран они полетели в Корею.

"Единственный рынок, который Южная Корея защищает – это сельскохозяйственный"

– Поговорим о злободневных для вашей страны вопросах. Что можете сказать о взаимоотношениях с Северной Кореей на сегодняшний день?

– По большому счету, взаимоотношений как таковых нет. Мы находимся на стадии вечных переговоров. Если немного заглянуть в историю, то когда-то на Корейском полуострове было 3 королевства: Когурё, Пэкче и Силла. Потом они объединились.

В начале прошлого столетия на протяжение 35 лет Корея была колонизирована Японской империей и только после Второй Мировой войны получила независимость. Но СССР и США разделили страну на зоны оккупации. В итоге окончательное разделение страны произошло после Корейской войны 1950-1953 годов.

На данный момент Северная Корея имеет ядерные бомбы, на создание которых государство направило все ресурсы. И теперь КНДР – это очень бедная страна и при этом очень милитаризирована. У них более 1 миллиона солдат, в то время как в Южной Корее около 600 000 солдат. Но у нас количество граждан в два раза превышает численность населения в Северной Корее – 52 миллиона против 27. И потом, у нас солдат должен отслужить в армии менее двух лет, а у соседей – 10 лет с момента наступления 18-летия.

– Есть хоть малейшая надежда на объединение Южной и Северной Кореи?

– Для Южной Кореи этот вопрос очень актуален. Также вопрос обсуждался в формате четырех стран – Северная Корея, Южная Корея, США и Китай. Но все попытки разрешения этого вопроса провалились. И сейчас мы перешли к формату прямых переговоров между США и Северной Кореей. Президент Дональд Трамп встречался с лидером КНДР дважды за последние два года, но эти переговоры не принесли никаких конкретных результатов.

– А как можете прокомментировать конфликт между Южной Кореей и Японией относительно Второй мировой войны?

– Во время войны многие из наших сограждан были предоставлены японским солдатам в сексуальное рабство. И сейчас стоит вопрос о выплате компенсаций пострадавшим. Также мы глубоко убеждены, что Япония должна сделать публичные извинения за те деяния. Тем более, что два года назад Высший суд Кореи рассматривал претензии выживших рабочих и удовлетворил их требования о получении компенсаций. Но правительство Японии восприняло это решение в штыки. В Южной Корее есть промышленные активы Японии и для того, чтобы выполнить решение суда, необходимо продать их и выплатить компенсацию. Однако решение суда все еще не реализовано.

Япония, в свою очередь, угрожает заблокировать поставку материалов, необходимых для производства чипов памяти, что негативно скажется на таких гигантах, как Samsung.

– В прошлом году между Китаем и США разгорелась торговая война. А Южная Корея ведет с кем-либо такие войны?

– Южная Корея очень открытая страна с либеральной экономикой. У нас подписаны соглашения о свободной торговле с США, ЕС и Китаем, то есть с тремя мировыми экономическими лидерами. Всего несколько стран в мире могут похвастаться наличием таких соглашений. Единственный рынок, который мы защищаем – это сельскохозяйственный. Аграрный блок составляет менее 2% ВВП Кореи, но является очень "чувствительным". Поэтому государство устанавливает на такие товары, как рис, перец, лук, довольно высокие тарифы. Южная Корея не ведет торговых войн с другими странами.





– А какие взаимоотношение между Южной Кореей и Россией?

– В целом, наши отношения с Россией хорошие. Много корейских компаний работают на территории РФ. Вот на автомобильном рынке России корейские марки занимают наибольшую часть. Корейских машин продается больше, чем японских, немецких или американских. Также у Hyundai в Санкт-Петербурге есть завод по производству автомобилей.

Россия – одна из стран, которая вместе с США и Китаем пытается обуздать нашего северного соседа и ограничить распространение ядерного оружия. Россия могла бы играть ключевую роль в убеждении Северной Кореи отказаться от ядерной программы.

– Что вы думаете о других членах G20? Возможно, пришло время пересмотреть состав этой организации?

– Как и в любой другой организации, если вы увеличиваете число членов, то эффективность принятых решений и скорость их принятия резко падают. А если количество членов недостаточно велико, то возникает вопрос легитимности решений. Поэтому стоит находить баланс. Вот как образовалась G20. Это изначально была Большая семерка, но когда мир накрыл экономический кризис, было принято решения для скорейшего его преодоления, организовать встречу министров финансов крупных экономик.

В последние годы я не слышал никаких содержательных дискуссий о расширении G20. Но вы же спрашиваете за Украину. Может ли она быть включена в ее состав в будущем, правильно?

– А почему бы и нет? Давайте помечтаем.

– Вполне возможно. Большая территория, достаточное количество населения. Но проблема в недостаточном мировом экономическом весе на данный момент. Вот в Европе членами G20 являются такие страны, как: Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания и Россия. Поэтому украинская экономика должна расти гораздо быстрее, нежели сейчас. И главное, расти постоянно – с приростом хотя бы в 6-7% в год. Тогда можно будет поставить вопрос о расширении G20.





Квон Ки Чанг

Южнокорейский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине и Молдове по совместительству.

Работал вторым секретарем представительства Южной Кореи при международных организациях ООН в Женеве.

С апреля 2015 по январь 2019 Квонг Ки Чанг был Чрезвычайным и Полномочным Послом Южной Кореи в Демократической Республике Конго.

С 2019 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Кореи в Украине.

7 июня 2019 – вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Сергей Кислицы.

24 июля 2019 – Квонг Ки Чанг вручил верительные грамоты Президенту Украины Владимиру Зеленскому.





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