Посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди: "Однажды вы станете равными с другими странами. И не факт, что после этого вы захотите стать частью Евросоюза"

"Мы видим Украину молодым государством, которое все еще ищет место под солнцем"

– Господин посол, вспомните Ваш первый визит в Украину. Каким было первое впечатление от нашей страны?

– Живописное небо, прекрасный пейзаж, много красивых и приветливых людей – это первое, что бросилось в глаза. Знаете, все, что я видел в Украине до сих пор – очень красиво. Хотя, на самом деле, все, что есть у вас – есть и в Индонезии. Единственное, чего нет в нашей стране – снега. Могу сказать, что многие индонезийцы любят проводить время в Украине, хотят снова и снова возвращаться сюда. Еще отметил бы человеческие качества украинцев. Это очень толерантные и гостеприимные люди, что, на мой взгляд, является важной национальной чертой. Можно назвать это людским капиталом, который можно использовать.

– Значит, по-вашему, иностранцу комфортно жить в Украине?

– Думаю, что да – очень просто и комфортно. Для нас жизнь в Украине – это как жизнь в собственной стране. Мне нравится, что у вас легко можно найти и подходящую еду и развлечения. Моей жене, например, очень нравится "барахолка". В Индонезии у нас такого нет. Мы каждые недели две прогуливаемся по барахолке и обязательно что-то, да прикупим.

– Наверняка у вас в Украине есть много любимых мест. Где, например, любите обедать или ужинать?

– Мне очень нравятся ваши рестораны национальной кухни: Первак, О’Панас в парке Шевченко, Царское село возле Лавры. Ваши национальные блюда отличаются от наших, но при этом по вкусу похожи. Обслуживание в ресторанах – отличное. Мы без проблем можем внести коррективы в блюдо, попросить сделать его острее, например. Или можем признаться, что не знакомы со свининой и нам ее в блюдо не положат. Отзывчивость – на высочайшем уровне.

Также мы любим ходить по магазинам. Нравится Лавина из-за своих огромных размеров, также любим Оушен Плазу. И конечно же, когда приезжают гости, мы спешим показать им, как красив Киев. Ведем их в Лавру, на Андреевский спуск, гуляем улицами старого Подола, по Владимирской, катаемся на фуникулере.





– Как бы вы охарактеризовали имидж Украины в Индонезии и в мире?

– В целом у индонезийцев хорошее представление об Украине. У нас люди старшего поколения могут вспомнить Украину как часть Советского Союза и назвать легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубку. Многие индонезийцы также являются поклонниками футбола, они довольно хорошо знакомы с киевским "Динамо" и Андреем Шевченко. Украина также известна, как страна красивых женщин.

Если говорить о менее приятных ассоциациях, то в последнее время Украина широко известна из-за судебного разбирательства по делу об импичменте Дональда Трампа.

Ежегодно увеличивается число украинских туристов и студентов, которые приезжают в Индонезию, они также рассказывают местным жителям о своей стране и культуре. Все это помогает создать положительный имидж об Украине и украинском народе в Индонезии.

В целом мы видим Украину молодым государством, которое все еще ищет место под солнцем и сталкивается со многими проблемами. Тем не менее, мы верим, что при поддержке народа, доброй воли и дальновидности руководства, Украина преодолеет все проблемы и превратится в передовую, уважаемую страну в своем регионе.

"Сотрудничество было бы намного плодотворнее, если бы Украина смогла открыть свои рынки для стран Юго-Восточной Азии"

– В каких сферах вы видите высокий бизнес-потенциал Украины и возможности для развития экономики страны?

– Я вижу неиспользованный и высокий потенциал сельском хозяйстве, авиации, судостроении, информационных технологиях, энергетике, медицинских услугах. Кстати, в настоящее время министерство сельского хозяйства Индонезии находится в процессе разработки соглашения с Украиной по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей по фитосанитарным требованиям. Соглашение стимулирует экспорт сельскохозяйственного сектора, особенно свежих и тропических фруктов Индонезии на украинский рынок.

Что касается сотрудничества в области IT, министерство связи и информации Индонезии намерено изучить возможность сотрудничества с Украиной, особенно в том, что касается кибербезопасности, программы поиска экспертов и перехвата информации в режиме настоящего времени.





– За счет чего, по-вашему, Украина может стимулировать развитие своей экономики?

– Думаю, главным стимулятором развития должны быть основные активы Украины. Эти активы являются одним из крупнейших рынков в Европе с 40 миллионами потребителей, квалифицированной и недорогой рабочей силой и появлением среднего класса, оцениваемого в 20% населения.

У вас также очень хорошая система образования: Украина занимает четвертое место в мире по количеству квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий. Если брать стратегическое географическое положение, то страна находится у ворот Европы, России и Азии. У вас хорошо развита транспортная инфраструктура (к примеру, в стране 18 морских портов), есть заметное присутствие иностранных инвесторов, имеется сильная международная финансовая поддержка: будь то глобальными институтами (МВФ, Всемирным банком или ЕС) или через двусторонние соглашения. Наконец, у вас есть обильные природные ресурсы (запасы железной руды и марганца) и крупная сельскохозяйственная промышленность.

– Вы говорили о преимуществах Украины, а что можете сказать о недостатках? Какие в стране проблемы, что тормозит страну в развитии?

– Я, конечно, не украинец, но работаю в этой стране уже три года и могу поделиться кое-какими наблюдениями. Мне кажется, что вам необходим лидер, который бы переживал за страну, переживал бы за каждого украинца, который смог бы объединить нацию. Вот Владимир Зеленский, как мне кажется, очень много делает для страны. Но вокруг него должны быть люди, которые помогали бы ему в реализации задуманного и которых бы поддерживали граждане страны. Среди них должны быть и бизнесмены, и политики, и академики, и представители молодого поколения. Все эти люди должны быть объединены общей идеей возрождения страны, идеей сделать Украину процветающей. Я оптимист и верю, что Украина станет одной из богатейших стран Европы. Почему? Потому что ваша страна имеет древнюю историю, вы старше многих страны Европы, у вас богатейший опыт независимости.

– А как вы оцениваете евроинтеграционные перспективы Украины?

– Скажу так: вы должны не только заявлять о своих возможностях, но и реализовывать их. Не стоит каждый день задавать вопрос: когда же Украина станет членом ЕС? В один прекрасный день вы станете равными с другими странами. И не факт, что после этого вы захотите стать частью Евросоюза. Посмотрите на опыт Великобритании.

И не забывайте, что у вас много друзей по всему миру! Многие страны любят Украину: это и Индонезия, и США, и страны по всей Европе. Нет ни одной страны, которая бы ненавидела Украину. Если на данный момент у вас есть трудности с соседями, то, думаю, что это всего лишь вопрос времени. Конфликт будет разрешен, и вы вернете свои территории, вернете уважение других стран к вашей целостности. Надо просто немного набраться терпения.

Но главная задача сейчас для Украины – это объединить людей, поскольку судьба страны находится не только в руках одного лидера. Действий одного президента недостаточно для выхода страны из кризиса. Каждый должен работать на благо страны и поддерживать лидера.





– Готов ли индонезийский бизнес вкладывать в Украину? В какие отрасли?

– Да! Индонезия надеется удовлетворить спрос украинского рынка на тропические фрукты, рыбные и морские продукты, мебель, лесные товары и различные готовые и упакованные продукты. Сотрудничество было бы намного плодотворнее, если бы Украина смогла открыть свои рынки для стран Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии, как она открыла рынки для стран Европейского Союза.

– Расскажите о структуре экспорта/импорта в торговых отношениях наших стран. Какие украинские товары пользуются спросов в Индонезии?

– Если взять во внимание 2019 год, то общая стоимость двусторонней торговли составила более 1,2 млрд долларов США. Может показаться, что это не так много, но мы имеем стабильную динамику увеличения объема торговли. Так, в 2015 году стоимость составила 527 млн. долл., в 2016 – 873 млн. долл., в 2018 – уже 1,05 млрд долл. При этом Индонезия покупает гораздо больше, чем продает: стоимость экспорта в 2019 году составила 256 млн долл. а импорта – более 1 млрд долл. Если говорить об основных экспортных товарах Украины в Индонезию, то в 2018 году это была пшеница (70,27%), металлопродукция или железо и сталь (22,18%) и мука (1,7%).

– Какие периоды украинско-индонезийских отношений были наиболее сложными? Каковы основные достижения?

– С момента установления дипломатических отношений между Индонезией и Украиной в июне 1992 года, между нашими странами сложились относительно гладкие, дружеские и мирные отношения. Мы неоднократно заявляли о взаимной поддержке, у нас схожие взгляды по ряду вопросов на международных форумах. Даже сталкиваясь с трудными временами в своей внутренней политике, безопасности или экономике, Индонезия и Украина сохраняют традиции взаимного уважения.

Основными достижениями я бы назвал, к примеру, государственные визиты президента Леонида Кучмы в Индонезию в 1996 году и Петра Порошенко в 2016 году. К достижениям я бы также отнес двусторонний консультативный форум в феврале 2018 года, в рамках которого наши страны договорились о некотором экономическом и торговом сотрудничестве.

Важным моментом я бы назвал и тот факт, что Индонезия предоставила возможность более чем 150 украинским студентам изучать индонезийский язык и культуру в рамках стипендиальной программы "Дармасисва".

Безусловное достижение также – бесплатная виза для украинцев, посещающих Индонезию сроком до 30 дней с 2016 года.

"В Индонезии очень легко поймать того, кто коррумпирован и очень просто привлечь его к ответственности"

– Поговорим о вашей стране. В чем, по-вашему, секрет успеха Индонезии?

– Прежде всего я бы назвал выполнения обязательств лидерами страны перед народом и единство страны. Каждый политик осознает, что единство – это важная часть процветания. Без единства среди политиков, когда каждый начнет тянуть одеяло на себя, страну ждут проблемы.

Второе – это соблюдение Конституции. Никто не может нарушить закон. Более того, каждый старается его не нарушать.

Третье – мы очень принципиальны в вопросе борьбы с коррупцией. Специальный орган следит за соблюдением абсолютно всеми чиновниками, независимо от ранга, закона. И очень легко поймать того, кто коррумпирован, очень просто привлечь его к ответственности. Мы крайне принципиальны в вопросе борьбы с коррупцией.

Четвертое – мы постоянно думаем над тем, как упростить бюрократические процедуры, как упростить общение человека с государственной машиной. У нас реформы происходят постоянно, мы никогда не останавливаемся. Любой документ должен выдаваться как можно скорее, сама процедура должна быть максимально простой и прозрачной.

Пятое – это коммуникации между правительством, парламентом, учеными, политическими партиями. Мы открытая, демократичная страна и коммуникации очень важны. И они всегда будут работать вместе, поскольку у них налажена коммуникация. Они не тратят силы на споры, пересуды, войны между собой.

Шестое – это сильные традиции. У нас есть своя идеология, которая называется Панчашила. Заключается она в пяти принципах: вера в единого Бога, цивилизованное общество, единство Индонезии, демократия, основанная на мудрости принятия решений единогласно, а также социальная справедливость для всех людей Индонезии.





– Вы сказали о нетерпимости к коррупции. Как же Индонезия борется с коррупцией?

– Коррупция является серьезным препятствием на пути развития Индонезии, а борьба с коррупцией была основным приоритетом эпохи реформ. Наше правительство поддержало многочисленные институты, на которые была возложена задача борьбы с коррупцией, такие как: Комиссия по искоренению коррупции (КПК) и национальные антикоррупционные суды. Правительство включило гражданское общество и неправительственные организации в процесс реформ, чтобы создать множество сетей антикоррупционных субъектов.

Также у нас были реформированы ключевые нормативно-правовые базы, такие как правила ведения бизнеса и государственные закупки. В результате рейтинг восприятия коррупции в Индонезии неуклонно снижается, а обследования инвестиционного климата демонстрируют значительное улучшение восприятия местными компаниями серьезности коррупции.

– Как украинский бизнесмен может выйти на индонезийский рынок? Что ему следует знать о регистрации предприятия, партнерстве с местным бизнесом, налогах и прочих нюансах?

– Компания прямых иностранных инвестиций в Индонезии создается на основании президентского постановления о списке негативных инвестиций (Daftar Negatif Investasi или DNI). Если интересующий вас бизнес-сектор не регулируется и не имеет других ограничений со стороны соответствующих министерств, это означает, что бизнес-сектор открыт для прямых иностранных инвестиций с максимальным иностранным владением 100%.

Важно понимать, что юрлицом в данном случае должна быть компания с ограниченной ответственностью (ООО) и она должна принадлежать как минимум двум акционерам. Это могут быть индивидуальные или корпоративные акционеры или их комбинация. Минимальная сумма инвестиций для компании с прямыми иностранными инвестициями превышает 10 млрд. индонезийских рупий (635 тыс. долл., без учета стоимости земли и строительства, – ред.), в то время как минимальный оплаченный и выпущенный капитал составляет 2,5 млрд. рупий (158 тыс. долл., – ред.). Для каждого акционера требуется минимум 10 млн рупий (635 долл., – ред.) инвестиций.

Что же касается налогов. К примеру, земельный и строительный налог в Индонезии – не более 0,1% от стоимости активов. Владельцы земли и зданий должны ежегодно платить налог на землю, здания и капитальные сооружения. Касательно налога на добавленную стоимость, то в обычных случаях 10% НДС применяется к импорту, промышленным товарам и большинству услуг. Налог с продажи предметов роскоши варьируется от 10 до 75%.

– А какие сферы деятельности недоступны иностранному бизнесу?

– Вы можете создать компанию в любой части Индонезии, но существуют ограничения для некоторых секторов бизнеса в определенных регионах. Так, наш промышленный закон и требования правительства предписывают, что любая промышленная деятельность должна быть расположена в промзонах. Главные преимущества промышленных зон состоят в том, что проект комплексного планирования предусматривает обеспечение стратегического местоположения, доступности, коэффициента застройки, инфраструктуры и вспомогательных услуг. Кроме того, это важно с точки зрения управления окружающей средой.

– Каковы преимущества Индонезии по сравнению с другими странами для открытия и ведения бизнеса?

– Индонезия – перспективное направление для иностранных инвестиций, ведь это четвертая по численности населения страна в мире с молодой рабочей силой и стремительно растущим внутренним рынком. К примеру, Doing Business повысил Индонезию в рейтинге легкости ведения бизнеса с 91 до 73 позиции в 2019 году.

Индонезия богата природными ресурсами. Она также имеет второй по величине уровень биоразнообразия в мире после Бразилии. Помимо флоры и фауны, Индонезия является домом для многих экосистем. Благодаря многочисленным пляжам, небольшим островам, коралловым рифам, дну морских водорослей, песчаным дюнам, приливам, прибрежным грязям, мангровым зарослям и другим местам Индонезия является наиболее привлекательным направлением для инвестиций в туризм.





– Чем в плане импорта/экспорта можно заинтересовать Индонезию?

– Сейчас экономики разных стран по всему миру испытывают одни и те же проблемы, вызванные коронавирусом. Обычно рост нашей экономики составляет 5,2% в год или больше. Основные статьи доходов – экспорт нефти и газа, угля и сельскохозяйственных продуктов. Но экспорт этих продуктов позволяет нам иметь положительный баланс практически со всеми странами-партнерами. Правда не с Украиной (смеется, – ред.) у вас сильнее позиции даже в том же сельском хозяйстве. Мы импортируем, например, украинскую пшеницу и подсолнух. Но в будущем мы постараемся сбалансировать нашу торговлю, поскольку за последние три года мы удвоили экспорт в Украину.

Мы также закупаем некоторые продукты военного или двойного назначения. И эти статьи импорта постоянно растут из года в год. У вас передовые военные технологии, которые опробованы в режиме военных действий. Кроме того, ваши предложения обычно очень конкурентноспособные в сравнении с предложениями от других стран.

"Перенос столицы обойдется Индонезии примерно в 200 млрд долларов"

– Для украинцев сейчас особо актуальным является вопрос рынка земли. Интересно, насколько просто иностранцу купить землю в Индонезии?

– Не уверен, что возможно именно купить, но вот взять в аренду на 50 лет – вполне. То есть, аналогично процедурам в Украине. Я не могу купить землю в Украине, но я могу взять ее в аренду на 49 лет с возможностью пролонгации. Но с недвижимостью вопросов не возникает. Любой иностранец может свободно покупать и продавать недвижимость в Индонезии.

– Можете подробнее рассказать о проекте переноса столицы Индонезии?

– На данный момент достигнуто соглашение о строительстве новой столицы на острове Калимантан. Правительство решило перенести столицу из Джакарты, поскольку город сейчас очень перенаселен, в нем примерно в три раза больше жителей, чем в Киеве – около 12 млн человек. При этом площадь Джакарты меньше площади Киева. (648 кв. км против 450 кв. км, – ред). Столица стоит в пробках, даже ночью или ранним утром. Кроме того, Джакарта уходит под воду – если пройдет сильный дождь, то отдельные части города просто плывут.

Планируется, что за последующие 3 года будут перенесены все государственные учреждения и коммуникации, а к 2024 году запланирован полный переезд и официальное открытие новой столицы. Переезд ориентировочно обойдется в 20% годового бюджета в год (примерно 200 млрд дол США в год, – ред.). Но международная турбулентность, например, тот же коронавирус, вносит свои коррективы. Поэтому со сроками может быть задержка.

– Расскажите напоследок, как Индонезия продвигает страну на международной арене и что, в частности, делает посольство в Украине для повышения лояльности к Индонезии?

– Посольство Индонезии в Украине активно продвигает индонезийскую культуру, туризм и бизнес в Украине, особенно в последнее десятилетие. Если говорить о бизнесе, то это регулярные встречи с украинскими бизнесменами – мы помогаем им связываться и встречаться с индонезийскими бизнесменами, когда они приезжают в Украину. В последнее время для этого было немало возможностей – мы встречаем много делегаций из Индонезии, будь то деловые поездки, культурная миссия или туризм.

Также мы активно работаем над популяризацией индонезийской культуры среди украинцев. Каждый год мы организовываем Индонезийский фестиваль, дни Индонезии в КНУ им. Тараса Шевченко, а также в течение всего года мы присоединяемся к различным мероприятиям, таким как IWCK Charity Bazar, фестиваль Outlook, Парад Наций и тому подобных. В прошлом году мы провели выставку и Fashion Show в Харькове, культурный спектакль в Кременчуге.

При нашей поддержке шесть лет назад в Институте филологии была открыта специальная образовательная программа "Индонезийский язык и литература, перевод" и Индонезийский центр КНУ, где студенты и преподаватели активно продвигают индонезийский язык и культуру. На самом деле, о данном направлении в нашей работе можно говорить очень много – она крайне насыщенна.





Юдди Криснанди

Родился 29 мая 1968 в городе Бандунг (Индонезия). Индонезийский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в Украине.

В начале своей политической карьеры Юдди Криснанди, был более известен как ученый. Был лектором в нескольких университетах Индонезии. До сих пор является постоянным лектором на экономическом факультете Национального университета г. Джакарта.

С 27 октября 2014 года по 27 июля 2016 – министр по вопросам административной реформы и расширение полномочий государственного аппарата Республики Индонезия.

13 марта 2017 назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индонезия в Киеве, с аккредитацией в Грузии и Армении.

27 апреля 2017 вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Сергею Кислице.

28 ноября 2017 Юдди Криснанди вручил верительные грамоты Президенту Украины Петру Порошенко.

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