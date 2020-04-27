Экономист Алексей Кущ: Лучшее, что Украина может сделать – это начать превращаться в государство-кластер, учиться обходиться своими силами

"Наше государство жестко ударило по экономике правой рукой и ничего не предложило взамен в левой"

– Алексей, насколько оправдан нынешний карантин? Например, Швеция и Беларусь отказались от жестких мер и чувствуют себя не хуже других – может, и нам стоило бы пойти по их пути?



– Думаю, в Украине этот путь себя бы не оправдал. Чтобы сработали точечные механизмы, так называемые сегментарные формы карантина, нужно иметь как минимум одну их двух составляющих. Это должно быть либо квазитоталитарное государство, как Беларусь, с сильной вертикалью управления и жесткими механизмами государственного контроля, распространяющимся как на государственный, так и на частный сектор. Либо это должны быть мощные внутренние, не зависящие от государства механизмы общественной самоцензуры, как в Швеции. Мы это называем общим уровнем общественной культуры: говоришь по телефону в общественном месте – делай это спокойно, чтобы "флюиды" не разлетались во все стороны, чихаешь – прикройся платком, заболел – сиди дома. Если же в обществе наблюдается и сильная вертикаль, и самоцензура, – это практически Китай. В Украине же нет ни первого, ни второго, ни, тем более, синтеза этих двух составляющих.

– Сегодня прогнозы на будущее звучат один хуже другого, а конца карантину не видно…

– Проблема Украины не в карантине, а в однобоком усеченном варианте реагирования на кризис со стороны государства. В борьбе с пандемией, когда государство правой рукой проводит карантинные мероприятия, левой оно должно протягивать компенсаторы. С точки зрения экономики, карантин – это возникновения колоссальных дефицитов: дефицит социальной активности у населения и дефицит деловой активности у бизнеса. И эти дефициты нужно компенсировать. Но наше государство в этом направлении ничего не делает: оно жестко ударило по экономике правой рукой и ничего не предложило в левой.

– Что конкретно можно было сделать?

– Для начала обеспечить население или, как минимум, пенсионеров и малоимущих, средствами индивидуальной защиты бесплатно, или хотя бы по минимальным ценам. В идеале – вообще раздавать наименее защищенным слоям населения либо продуктовые наборы, либо "антивирусные пакеты" с масками, лекарствами, продуктами. Еще один важный момент, который нужно было осуществить без промедления – выдавать врачам надежную защиту. Судя по тому, что у нас каждый пятый заболевший – врач, это тоже не сделали.

Если посмотреть опыт других стран, то их власти используют карантин для построения своей "карантинно-экономической" модели. То есть, условно говоря, строят графики посткарантинного периода восстановления на базе собственных карантинных графиков. Ведь чтобы понимать, когда открывать те или иные отрасли и давать послабления, нужно понимать динамику пандемии в стране – должна быть корреляционная математическая модель.

В Украине из-за крайне низкого уровня тестирования населения мы даже после месяца карантина не имеем представления о реальной ситуации. Какая сейчас волна – первая, вторая? Сколько заболевших? Был ли пройден пик, и если нет, то когда его ждать? Мы не знаем ответ ни на один вопрос, месяц карантина с точки зрения анализа ситуации и прогнозирования фактически прошел впустую. В заявлениях чиновников пик все время сдвигается – с середины апреля на конец апреля, с конца апреля – на май. В результате из карантина мы будем выходить "методом тыка", и это самое плохое, что можно было сделать. Мы просто "сольем" все достижения карантина.

– Сегодня уже понятно, что из карантина мы выйдем не раньше середины мая, да и то, по всей видимости, не все. Чем грозят такие затяжные каникулы экономике и сколько она сможет выдержать?

– Самое печальное, что при затяжном карантине экономика может подойти к точке невозврата, причем это может случиться гораздо быстрее, чем многие себе представляют. В первый месяц карантина экономика использовала "подкожный жир", и, если бы она выходила из карантина на этой фазе, все обошлось бы без особых потрясений. Во второй месяц экономика начинает расходовать "мышечную массу": начинают банкротиться бизнесы, масса людей остаются без работы. На третьем месяце закрываются предприятия, рушатся экономические связи, происходят необратимые процессы, после которых экономику будет не просто трудно вывести из кризисного состояния – она вполне может и не подняться.

Опасность кроется в том, что когда в мае мы вплотную подойдем к точке невозврата, власти начнут действовать "по наитию", и в июне мы вполне можем получить в дополнение к кризису тот самый пик, которого мы ждали. В этом случае летом снова введут карантин, и это будет катастрофой.

"Помощи Украине ждать неоткуда – миру будет не до нас"

– У украинцев всегда есть надежда на то, что "заграница нам поможет": не США, так Европа, не Европа, так Китай…

– Если говорить о помощи от Китая, то меня всегда поражала двуликость нашей власти. Как можно с одной стороны признавать коммунистическую идеологию преступной, приравнивая ее к нацистской, а с другой – просить деньги у коммунистической партии Китая, которая является идеологическим стержнем Поднебесной? Я уже не говорю о том, что Украина, в отличие от той же Беларуси, так и не удосужилась стать участником Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который в рамках Нового шелкового пути является для стран-партнеров своеобразной альтернативой МВФ. В этой ситуации Украина выступает в роли героя анекдота, который просил у Бога выигрыш в лотерею, но лотерейный билет так и не купил. Впрочем, здесь все понятно: Киев не может сближаться с Пекином, поскольку это противоречит интересам Вашингтона.

– Вы думаете, что торговая война между Китаем и США – это надолго?

– После завершения пандемии мир ждет война между Китаем и "Новой Атлантидой", в которую входят США, Канада, Мексика, плюс к ним добавится еще и Великобритания. Разумеется, это будет не окопная, а финансовая, экономическая, технологическая война, которая, собственно, уже идет. Итак что помощи Украине ждать неоткуда – миру будет не до нас. Какие-то крохи нам перепадут от МВФ, ЕС, но необходимых для преодоления кризиса сумм ожидать не стоит. Это будет максимум 10-15% нашей потребности, при этом взамен от нас потребуют несоизмеримо большие ответные шаги в виде несвоевременного открытия рынка земли и так далее.

Поэтому лучшее, что мы можем сделать – это превращаться в государство-кластер, учиться обходиться своими силами. Кластер предусматривает прагматизм и протекционизм, защиту внутреннего рынка, сотрудничество с внешним миром только в том, что выгодно нам и сохранение основного ресурса внутри страны.

– Сегодня несладко всем, вот уже и в США цены на нефть стали отрицательными. Есть ли у Украины шансы обернуть чужие неприятности себе на пользу или нам опять будет "хуже всех"?

– Судя по реакции соцсетей, многих украинцев отрицательные цены на нефть порадовали, но меня больше беспокоит, что в пересчете на условный нефтяной эквивалент, производство биотоплива станет невыгодным, и цены на кукурузу, рапс и подсолнечник резко пойдут вниз. Что касается выгоды от этого падения, то ее получат страны, обладающие мощностями по хранению и переработке и отработанными логистическими маршрутами. Именно они накопят бесплатную нефть, переработают ее и продадут, когда цены на топливо пойдут вверх в условиях посткарантинного восстановления. Так что на дешевой нефти заработает не Украина, а Беларусь и Китай. К этому "заработку" нужно было готовиться, когда выкапывали стратегические продуктопроводы на металлолом или банкротили НПЗ.

Касательно того, что мы могли бы использовать кризис себе на пользу, то все произойдет с точностью до наоборот: не мы будем использовать, а нас будут использовать. Транснациональные корпорации будут вывозить наше сырье по низким ценам и зарабатывать, продавая продукты переработки. Кредиторы будут выводить из страны капиталы, зарабатывая мегадоходы на ставках, которых больше нет нигде в мире. Нам будут продавать по максимально возможным ценам энергоресурсы, спрос на которые во всем мире упал.

Словом, все мировые игроки постараются использовать нас по максимуму: либо украинский рынок, либо остатки денег, либо наш сырьевой потенциал.

Как ранее писали "Комментарии", Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет на 2020 год, однако при заявленных на борьбу с коронавирусом 64,7 млрд грн правки в плане доходов, расходов и дефицита оказались куда большими.



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