Бюджет карантина: удар по социалке, культуре и "пожарная цистерна" вместо стабилизационного фонда

Первый месяц активной борьбы Украины с коронавирусом остался позади. Большая часть населения уже четыре недели сидит дома (согласно официальной трактовке), деятельность малого и среднего бизнеса находится под фактическим запретом, а президент каждый вечер сообщает украинцам новости с фронта войны с эпидемией. И лишь 13 апреля, на второй месяц карантина в Украине, Верховная Рада приняла изменения финансовой политики государства, проголосовав за внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год. Журналисты "Комментариев" внимательно изучили все нюансы главного финансового документа страны.

Бюджет карантина: две попытки на принятие

Необходимость привести бюджет-2020 в соответствие с ситуацией, возникшей во время карантина (в частности, учесть в нем многочисленные запреты и невозможность работы для массы предприятий и целых отраслей) была осознана правительством еще в конце прошлого месяца. Тогда, 29 марта, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3279 авторства Кабинета Министров Украины, предлагавший внести изменения в смету работы государства на 2020 год. Однако набрать необходимое число голосов на внеочередном заседании Рады 30 марта документ не смог, и парламентарии приняли компромиссное решение доработать законопроект в сокращенный срок.

Доработанный законопроект №3279-д был внесен в Верховную Раду 11 апреля рядом депутатов, и своих коллег парламентарии поддержали, 13 апреля проголосовав "за" изменения в бюджете 249 голосами.

Бюджет карантина: жить станет тяжелее и дороже

В Министерстве финансов Украины отметили, что в рамках нового Госбюджета создан Фонд борьбы с коронавирусом на 64,7 млрд грн. В нем, в частности, предусмотрены 15,8 млрд грн на доплаты медикам, 3 млрд грн для резервного фонда и 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. В ведомстве заявили о сохранении расходов на оборону и безопасность государства, социальные расходы, на поддержку АПК и дорожную инфраструктуру.

Также в Минфине объявили об увеличении госбюджета на 29,3 млрд грн для обеспечения роста пенсий, 3,3 млрд грн - для обслуживания госдолга. Еще 1,6 млрд грн будут отправлены на реструктуризацию угольной отрасли и оплату труда горняков.

Однако при заявленных на борьбу с коронавирусом 64,7 млрд грн изменения в бюджете в плане его доходов, расходов и дефицита оказались куда выше. Так, вместо утвержденных в 2019 году доходов государственного бюджета в размере 1,095 трлн грн, Кабмин планирует получить в новом бюджете лишь 975,8 млрд грн, при этом расходы с 1,184 трлн грн вырастут до 1,266 трлн грн. Сильнее же всего новый бюджет ударит по предельному дефициту, который вырастет с первоначальных 96,275 млрд грн до 298,4 млрд грн или 7% ВВП.

Авторы законопроекта ожидают снижения налоговых поступлений на 145,4 млрд грн, из которых 39,2 млрд грн приходятся на потери по налогу на прибыль предприятий и доходы физических лиц. Также 22 млрд будут недополучены в связи с отсутствием рентных платежей за пользование недрами, а 45,7 млрд грн госбюджет потеряет за счет снижения импорта и уплаты НДС при его ввозе.

В очередной раз окажется проваленным план по приватизации. Вместо 12 млрд грн, запланированных по этой статье в прошлогоднем варианте государственного бюджета-2020, авторы законопроекта №3279-д не рассчитывают получить более 500 млн грн.

"Достанется" и рядовым украинцам – согласно законопроекту, экономику страны ожидает падение ВВП на 3,9%, инфляция составит 8,7%, безработица достигнет 9,4%, а средняя зарплата упадет на 0,3% – с 10 847 (данные на конец февраля) до 10 706 грн.

Впрочем, страдать рядовые украинцы будут не одни: законопроектом утверждено решение ограничить на время карантина денежное вознаграждение и заработную плату руководителей государственных предприятий 10-ю минимальными заработными платами или 47 230 гривнами.

Бюджет карантина: одним урежут, другим добавят

Эпидемия коронавируса поставила перед властью множество новых задач в бюджетной сфере и решать ее начали по привычной схеме перераспределения расходов на "более нужные" статьи.

Так, хотя в Минфине и заявили о сохранении расходов на социальную сферу, на деле ее урезали весьма существенно. Сильнее всего пострадали субсидии, размер которых в утвержденном варианте государственной сметы на 2020 год был снижен сразу на 8,2 млрд грн.

На втором месте оказалось развитие, прежде всего, региональное. Фонд регионального развития "похудел" сразу на 4,9 млрд – до 2,6 млрд грн. Была полностью исключена строка субвенции на поддержку объединенных территориальных громад в 2,1 млрд грн, и такая же судьба постигла Фонд энергоэффективности – минус 1,6 млрд грн.

Говоря о сохранении социальных расходов, в Кабмине все же слукавили: выплаты малообеспеченным семьям также упадут на 1,3 млрд грн.

Среди "пострадавших", уже по традиции, оказалось и отечественное образование:

– на 1,553 млрд грн урезана субвенция местным бюджетам на доплаты педагогам;

– на 1 млрд урезана субвенция местным бюджетам по программе "Способная школа для лучших результатов", а 361 миллион потеряла программа "Новая украинская школа";

– было снято финансирование в размере 500 млн грн на создание Фонда президента Украины в поддержку образования, науки и спорта. Также не будет создан Фонд развития учреждений высшего образования с финансированием в 250 млн грн.

Традиционно пострадает Министерство культуры и информационной политики, чьи расходы урезаны на 7,248 млрд грн. Среди "рекордсменов" – Министерство регионального развития, чьи расходы снизятся на 5 млрд грн.

В числе "потерпевших" от перераспределения бюджета окажутся многие ведомства: Минфин (минус 1,016 млрд грн), Министерство инфраструктуры (– 971 млн), Минэкономики (– 882 млн грн), Министерство по делам ветеранов (– 816 млн грн), ГБР (– 486 млн грн) и другие.

Однако есть и те, кому повезло. Так, 100 млн грн получит Днепр на достройку нового аэропорта, Украинский институт при МИД Украины получит 21 млн грн, а национальный парк "Софиевка" – 15 млн грн.

Главными же "счастливчиками" стали судьи – на нужды Государственной судебной администрации депутаты согласились выделить на 1,077 млрд грн больше, чем прежде.

Бюджет карантина: будем брать в долг 642 млрд грн

Хотя в Кабмине и постарались перераспределить расходы с "ненужных" статей на более "нужные", рост дефицита госбюджета-2020 с 96 до 298 млрд грн ставит неминуемый вопрос поиска дополнительных средств на финансирование дефицита.

Впрочем, в Кабинете министров не стали искать новый вариант ответа и пошли по протоптанному прежними правительствами пути, решив занять деньги как внутри страны, так и заграницей, для чего увеличили предельный лимит государственного долга с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Согласно новому проекту бюджета, в 2020 году Кабмин возьмет в долг 642,6 млрд грн, что на 277,5 млрд грн больше, чем прежде. Львиную долю будущих заимствований – 377,6 млрд грн - КМУ планирует взять в долг в Украине.

По мнению экономического эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, механизм внутренних займов может быть представлен либо как прямой выдачей НБУ в долг Минфину 100 млрд грн, либо посредством покупки Нацбанком очередных облигаций государственного внутреннего займа, эмитированных Минфином.

На внешних финансовых рынках Кабмин рассчитывает занять 265,1 млрд грн, из которых, по мнению Монина, 3–4 млрд долл. составит финансирование от МВФ и какая-то часть – от Мирового банка.

Совокупно, по подсчетам Кабмина, в 2020 году на погашение задолженности придется заложить 346 млрд грн, что на 63,8 млрд грн больше прежних показателей.

Бюджет карантина: пожарный фонд вместо подушки безопасности и эмиссия

Эксперты несколько разделились в оценке принятого бюджета. Так, по мнению политолога Руслана Бортника, главными причинами секвестра госбюджета является не коронавирус, а отставка тандема "Гончарука-Богдана", передел их наследия и желание взять новые долги.

Как пишет эксперт, карантин длится всего один месяц, и что будет дальше с заболеваемостью и с экономикой, ни у кого полного понимания нет.

"Бюджет борьбы с инфекцией – 65 млрд грн., а дефицит увеличили более чем на 200 млрд. (которые надо одолжить, и в этом главный смысл), а издержки – на более чем 82 млрд. Еще раз: 65 – 200 – 82 млрд. Всегда думал, что "секвестр" – это, прежде всего, урезание расходов, а не доходов и попытки взять в долг побольше", – рассуждает Руслан Бортник.

По мнению экономического эксперта Украинского Института будущего Даниила Монина, предложения Кабмина и нардепов в целом адекватны в текущей ситуации. Так, заявленный дефицит в 7%, по его мнению, в целом адекватен показателям стран ЕС и США, составляющих 5-10%. Логика Кабмина – урезать ненужные расходы и создать стабилизационный фонд на борьбу с коронавирусом – также кажется ему верной. Правда, окончательный размер фонда оказался почти вдвое меньше первоначального варианта – 64,7 млрд грн вместо 124 млрд грн.

"Меня удивляет, что стабилизационный фонд планируется использовать для выплат пенсионерам. Дело в том, что финансирование ПФ и так увеличено до 202 млрд (мы в марте прогнозировали дефицит ПФ на уровне 200 млрд). Поэтому, по идее, лучше стабилизационный фонд задействовать на другие меры", – говорит эксперт.

Также, по словам эксперта, оценка Кабмина по падению доходов госбюджета оказалась выше, чем посчитали в Украинском институте будущего. Но в целом Монин прогнозирует, что конечные доходы госбюджета в 2020 году будут выше, чем говорится в законопроекте №3279-д.

В целом же, считает эксперт, изменения в законопроектах Кабмина и депутатов шли в логике фиксированной суммы дефицита, которая не менялась, и поэтому все, что могли сделать депутаты, – это вернуть финансирование по части статей и сократить по другим статьям.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что предложенный новый государственный бюджет имеет одну цель – "залатать" дыры в бюджете, возникшие в результате карантина, убыток от которого подсчитать невозможно.

"Для власти возникшая ситуация очень удобна, так как позволяет все свои действия объяснить необходимостью борьбы с коронавирусом. Думаю, в скором времени для покрытия дефицита бюджета будет включен печатный станок для эмиссии, что вместе с возможным продолжением карантина и последствиями от него приведет к необходимости снова пересматривать бюджет", – рассказал "Комментариям" эксперт.

По мнению эксперта Growford Institute Алексея Куща, Кабмин создал некую "пожарную цистерну" для тушения пожаров вместо того, чтобы создать полноценный стабилизационный фонд.

"Согласно экономическим законам, любая национальная экономика способна мобилизовать резервный фонд в размере до 10% ВВП, что в условиях Украины эквивалентно 400 млрд грн. Однако правительство смогло собрать лишь 65 млрд из-за ошибки в избрании стратегии поиска средств", – говорит "Комментариям" о главной ошибке КМУ эксперт.

По словам собеседника издания, Кабмин не воспользовался теми шансами, которые дает пандемия коронавируса для Украины.

"Украинский бюджет состоит из 4 блоков расходов: социальный, инфраструктурный, блок обороны и безопасности и блок обслуживание долгов. Экономия на первых двух блоках невозможна из-за обострения ситуации в социальной сфере и войны, в которой пребывает страна, потому экономить решили на блоке инфраструктуры. Однако там оказалось не так много денег, как хотелось бы. Вместе с тем власти почему-то полностью проигнорировали возможность договориться с кредиторами о реструктуризации внешних долгов и за счет экономии на выплате долгов увеличить резервный фонд для борьбы с пандемией. Однако вместо этого мы планируем брать новые долги и формируем резервный фонд за счет инфраструктурных проектов всего в 65 млрд грн", – резюмирует Алексей Кущ.

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