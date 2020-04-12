Изменения в госбюджет-2020: к чему стоит готовиться украинцам

На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект об изменениях государственного бюджета на 2020 год.



Согласно опубликованному на сайте парламента документу, Кабмин в 2020 году ожидает падения ВВП на 3,9%. При этом, в конце 2019 года правительство ожидало роста экономики нашей страны по итогам 2020 года на уровне 3,7%. Также в нынешнем году ожидается и рост уровня безработицы – до 9,4%, при том, что ранее этот показатель прогнозировали на уровне 8,1%. Также в Кабмине предполагают, что реальные заработные платы упадут на 0,3%.До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%.

Согласно обновленному госбюджету, в Кабмине прогнозируют курс гривни к доллару на год на уровне 29,5 грн за доллар, ранее ожидался курс на уровне 27 грн за доллар.

Кроме того, в правительстве прогнозируют временное ускорение инфляции до 8,7%. В то же время успокаивают: к целевым 5% показатель должен вернуться уже в 2021 году. В документе также выразили и оптимизм – ожидается, что рост экономики возобновится во второй половине текущего года, а также ускорится в ближайшие несколько лет. Основными причинами такой тенденции называют рост спроса в мире на продукцию АПК украинского происхождения, а также снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисами.

Ранее "Комментарии" писали, что Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект изменений в Государственный бюджет на 2020 год.

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