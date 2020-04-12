Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.04.2020

BTC/USD

7065.25

ETH/USD

163.12

LTC/USD

43.11

НБУ 12.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Изменения в госбюджет-2020: к чему стоит готовиться украинцам
НОВОСТИ Все новости

Изменения в госбюджет-2020: к чему стоит готовиться украинцам

Правительство ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвацию гривни

сегодня, 19:41
Автор:

• Татьяна Веремеева

Изменения в госбюджет-2020: к чему стоит готовиться украинцам

На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект об изменениях государственного бюджета на 2020 год.

Согласно опубликованному на сайте парламента документу, Кабмин в 2020 году ожидает падения ВВП на 3,9%. При этом, в конце 2019 года правительство ожидало роста экономики нашей страны по итогам 2020 года на уровне 3,7%. Также в нынешнем году ожидается и рост уровня безработицы – до 9,4%, при том, что ранее этот показатель прогнозировали на уровне 8,1%. Также в Кабмине предполагают, что реальные заработные платы упадут на 0,3%.До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%.

Согласно обновленному госбюджету, в Кабмине прогнозируют курс гривни к доллару на год на уровне 29,5 грн за доллар, ранее ожидался курс на уровне 27 грн за доллар.

Кроме того, в правительстве прогнозируют временное ускорение инфляции до 8,7%. В то же время успокаивают: к целевым 5% показатель должен вернуться уже в 2021 году. В документе также выразили и оптимизм – ожидается, что рост экономики возобновится во второй половине текущего года, а также ускорится в ближайшие несколько лет. Основными причинами такой тенденции называют рост спроса в мире на продукцию АПК украинского происхождения, а также снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисами.

Ранее "Комментарии" писали, что Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект изменений в Государственный бюджет на 2020 год.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/659274/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...