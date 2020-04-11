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Главная Новости Бизнес экономика Бюджетный комитет Рады утвердил проект изменений в Госбюджет-2020
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Бюджетный комитет Рады утвердил проект изменений в Госбюджет-2020

На борьюу с коронавирусом все же решили немного сократить расходы

сегодня, 12:56
Автор:

• Татьяна Веремеева

Бюджетный комитет Рады утвердил проект изменений в Госбюджет-2020

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект изменений в Государственный бюджет на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, во время сегодняшнего заседания были внесены такие изменения:

- уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн – до 64,9 млрд грн;
- восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн;
- предусмотрено 100 млн грн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);
- предусмотрено 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;
- предусмотрены 15 млн грн на национальный парк "Софиевка".

Ранее "Комментарии" писали, что Международный валютный фонд оценил принятие украинским парламентом законопроекта о банках, а также ожидает принятия закона в целом и внесения поправок в бюджет.

Напомним, что Всемирный банк выделит Украине дополнительно 135 млн долл. на усовершенствование медицинских услуг на местах, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы. Также во время встречи обсудили совместный проект Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".


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