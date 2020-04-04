В МВФ ожидают от Украины принятия закона о банках и внесения поправок в бюджет

Международный валютный фонд (МВФ) оценил принятие украинским парламентом законопроекта о банках, а также ожидает принятия закона в целом и внесения поправок в бюджет. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".



Кроме того, Йоста Люнгман акцентирует внимание на важности для Украины сотрудничества со Всемирным банком для работы над созданием рынка земли.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительно 135 млн долл. на усовершенствование медицинских услуг на местах, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы. Также во время встречи обсудили совместный проект Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".

Также мы писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о том, что Министерство финансов согласовало с Международным валютным фондом перевод в размере 5 миллиардов долларов в государственный бюджет Украины до конца 2020 года.

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