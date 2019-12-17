Социальная сеть Instagram будет предупреждать об оскорбительных комментариях

Социальная сеть Instagram будет предупреждать пользователей, когда их подписи к фото или видео могут считаться оскорбительными. Компания, которая принадлежит Facebook, сообщает, что она обучила систему искусственного интеллекта обнаруживать оскорбительные подписи. Идея состоит в том, чтобы дать пользователям "возможность сделать паузу и пересмотреть свои слова".



Instagram объявил об этой функции в своем блоге, заявив, что она будет распространена сразу в некоторых странах. Инструмент предназначен для борьбы с издевательствами и насмешками в Интернете, что стало серьезной проблемой для таких платформ, как Instagram, YouTube и Facebook. Instagram был признан худшей онлайн-платформой в исследовании явления киберзапугивания в июле 2017 года.







Если пользователь, имеющий доступ к инструменту, вводит оскорбительный комментарий в Instagram, он получит сообщение, которое информирует его о том, что он становится причастным к распространению ненависти. Затем пользователю будет предоставлена ​​возможность редактировать заголовок перед его публикацией.



Ранее в этом году Instagram запустил аналогичную функцию, которая уведомляет пользователей, когда их комментарии к постам других людей в Instagram могут считаться оскорбительными.



Как сообщало издание "Комментарии", cпециальное приложение позволит видеть "лайки" в Instagram.

