Хакеры выставили базу данных 267 миллионов пользователей Facebook

Компания Facebook в четверг заявила, что расследует сообщение о том, что в Интернете была раскрыта база данных, содержащая имена и номера телефонов более 267 миллионов пользователей. База данных была доступна для скачивания на прошлой неделе на онлайн-хакерском форуме, принадлежавшем преступной группе, согласно сообщению в блоге на сайте Comparitech.

Comparitech заявил, что исследователь безопасности Боб Дьяченко обнаружил базу данных, которая была открыта для доступа и содержала имена пользователей Facebook, идентификаторы пользователей и номера телефонов. Об обнаружении сообщили, и в четверг база данных больше уже не была доступна, согласно Comparitech.

Утечка открытых данных происходит по мере того, как социальная сеть стремится восстановить доверие и снять обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальной информации пользователей. Американские регуляторы в начале этого месяца заявили, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica, которая находится в центре масштабного скандала, связанного с захватом данных Facebook, обманула пользователей социальной сети относительно того, как она собирает и обрабатывает их личную информацию. Это дело вызвало бурную реакцию относительно защиты данных, когда выяснилось, что Cambridge Analytica может создавать психологические профили, используя данные миллионов пользователей Facebook.

Расследование, проведенное Facebook, показало, что некоторые данные 87 миллионов пользователей в США и других странах были скомпрометированы фирмой. Компания заявила, что подобная практика нарушает условия предоставления услуг социальной сети. В начале этого года Facebook выплатил рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларовза неправильное использование личных данных пользователей.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook приобрела испанский сервис облачных игр.