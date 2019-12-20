Facebook работает над собственной операционной системой

Согласно новому отчету The Information, Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая однажды может снизить зависимость компании от Android от Google. В настоящее время разработкой руководит Марк Луковский, ветеран Microsoft, который является соавтором операционной системы Windows NT.

В отчете содержится ограниченное количество информации о том, как можно использовать новую операционную систему, но в нем отмечается, что в настоящее время устройства Facebook Oculus и Portal работают на модифицированной версии Android. По словам одного из руководителей Facebook и специалиста по виртуальной реальности Фикуса Киркпатрика, "возможно", что будущему оборудованию Facebook не нужно будет полагаться на программное обеспечение Google, что полностью ослабит контроль Google над аппаратным обеспечением Facebook.

Кроме устройств Oculus и Portal, Facebook также работает над очками дополненной реальности. Эти очки под кодовым названием Orion могут появиться уже в 2023 году. Facebook также работает над интерфейсом управления мозгом для своих очков, который может позволить пользователям управлять ими с помощью мысли.

В отчете говорится, что Facebook надеется в будущем отказаться и от аппаратного обеспечения Apple. The Information подтверждает ранее полученные в этом году сообщения от Bloomberg и Financial Times о том, что Facebook работает над своим собственным аппаратным чипом, а также голосовым помощником.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры выставили базу данных 267 миллионов пользователей Facebook.



