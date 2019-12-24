Социальная сеть Twitter запретила публиковать "гифки"

Социальная сеть Twitter запрещает анимированные файлы изображений PNG (APNG) на своей платформе. Это произошло после атаки на аккаунт Epilepsy Foundation в Twitter. Хакеры разослали анимированные изображения, которые потенциально могут вызвать судороги у светочувствительных людей.

Twitter обнаружил ошибку, которая позволяла пользователям обходить настройки автозапуска и разрешать несколько анимированных изображений в одном твите с использованием формата файла APNG.

"Мы хотим, чтобы у каждого был безопасный опыт в Twitter. APNG были забавны, но они могут представлять угрозу, поэтому мы убираем возможность добавлять их в твиты. Это делается для безопасности людей с чувствительностью к движущимся и мигающим изображениям, в том числе эпилептиков", - говорится в сообщении компании.

Атаки на страницу Epilepsy Foundation в Twitter произошли в прошлом месяце - Национальном месяце осведомленности об эпилепсии. Тролли использовали хэштеги и дескриптор Epilepsy Foundation на Twitter для публикации анимированных изображений со стробирующими световыми эффектами. Неясно, сколько людей могло пострадать от нападения, но Фонд заявил, что подал заявление в полицию по поводу этого инцидент.

Анимированное изображение можно считать смертельным оружием. Об этом заявили судьи из Техаса в 2016 году, после того, как мужчина отправил мигающий GIF журналисту Курту Айхенвальду, который страдает эпилепсией. Изображение действительно вызвало у Айхенвальда приступ.

Как сообщало издание "Комментарии", в Twitter распространяют видео, опасные для страдающих эпилепсией.