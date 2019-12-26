Власти Ирана отключили Интернет из-за массовых протестов

В некоторых частях Ирана был нарушен доступ к Интернету. Многие граждане страны связывают это со слухами о его отключении в преддверии запланированных антиправительственных акций протеста в четверг. Персидская аудитория BBC сообщила о сбоях, а служба интернет-мониторинга NetBlocks подтвердила падение использования.

Полуофициальное иранское информационное агентство Ilna процитировало неназванного чиновника, который сказал, что усложнение доступа к интернету было официально заказано. Это происходит на фоне призывов к демонстрациям в память о погибших в ходе акций протеста, вызванных ростом цен в прошлом месяце. Amnesty International заявляет, что по меньшей мере 304 человека были убиты и тысячи арестованы в ходе многодневных репрессий со стороны сил безопасности. Агентство Reuters сообщило, что число погибших составляет около 1500 человек на основе информации от неназванных чиновников министерства внутренних дел.

По мере роста количества протестов доступ к Интернету был почти полностью закрыт. Кадры с мобильного телефона, которые в конечном итоге достигли внешнего мира, показали, что силы безопасности стреляют в безоружных демонстрантов.

Как сообщало издание "Комментарии", протестующие в Гонконге отслеживают перемещения полиции через мобильное приложение.







