Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 26.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Власти Ирана отключили Интернет из-за массовых протестов

Власти Ирана блокируют доступ граждан к Интернету в преддверии новых акций протеста

сегодня, 10:47
Автор:

• Зинченко Павел

В некоторых частях Ирана был нарушен доступ к Интернету. Многие граждане страны связывают это со слухами о его отключении в преддверии запланированных антиправительственных акций протеста в четверг. Персидская аудитория BBC сообщила о сбоях, а служба интернет-мониторинга NetBlocks подтвердила падение использования.

Полуофициальное иранское информационное агентство Ilna процитировало неназванного чиновника, который сказал, что усложнение доступа к интернету было официально заказано. Это происходит на фоне призывов к демонстрациям в память о погибших в ходе акций протеста, вызванных ростом цен в прошлом месяце. Amnesty International заявляет, что по меньшей мере 304 человека были убиты и тысячи арестованы в ходе многодневных репрессий со стороны сил безопасности. Агентство Reuters сообщило, что число погибших составляет около 1500 человек на основе информации от неназванных чиновников министерства внутренних дел.

По мере роста количества протестов доступ к Интернету был почти полностью закрыт. Кадры с мобильного телефона, которые в конечном итоге достигли внешнего мира, показали, что силы безопасности стреляют в безоружных демонстрантов.

Как сообщало издание "Комментарии", протестующие в Гонконге отслеживают перемещения полиции через мобильное приложение.



Источник: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50911457
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...