Видеохостинг YouTube восстановит каналы, связанные с криптовалютой

Видеохостинг YouTube восстановил сотни каналов, связанных с криптовалютой, признав, что удалил их "по ошибке". В начале этой недели группа пользователей YouTube получила уведомления о том, что их видео нарушают условия обслуживания платформы. Похоже, что этот шаг нацелен на более мелкие каналы и издателей, которые сосредоточились на контенте биткойнов и криптовалюты.

Создатели видео сначала обратились в Twitter, чтобы поделиться своим разочарованием, после того как многие устоявшиеся каналы заявили, что YouTube игнорирует их жалобы. Алекс Сондерс, основатель Nugget's News, рассказал своим последователям, что инцидент был "по-настоящему страшным". Он заявил, что YouTube не может так обращаться со своими пользователями. Несколько других криптоблоггеров повторили его жалобы. Некоторые заявили, что они намерены полностью бойкотировать платформу.

YouTube заявил в своем обращении, что он "сделал неправильный шаг" и подтвердил, что любой контент, по ошибке удаленный, будет восстановлен. Видеохостинг заявил, что в его политику не было внесено никаких изменений.

YouTube также пообещал предоставить пользователям более простой способ разрешения споров об авторских правах, связанных с их контентом. Создатели видео, которые получают заявления об авторских правах на видеозаписи в своих видеороликах, теперь получат возможность автоматически "обрезать" оспариваемый фрагмент из своих клипов.

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube активизирует борьбу с "токсичным" контентом.







