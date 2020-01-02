Военнослужащим армии США запретили использовать социальную сеть TikTok

Армия США запретила солдатам использовать китайскую социальную сеть TikTok на служебных телефонах. Это было сделано из соображений безопасности. Решение было принято после того, как сенатор Чак Шумер призвал армию прекратить использование наиболее загружаемого для привлечения новобранцев приложения, сославшись на его связи с Китаем, который требует от базирующихся за границей компаний "сотрудничать с разведкой".

"Эксперты по национальной безопасности выразили обеспокоенность по поводу сбора и обработки TikTok пользовательских данных, включая контент и коммуникации, IP-адреса, данные о местоположении, метаданные и другую конфиденциальную личную информацию", - написал Шумер в письме к пресс-секретарю армии Райану Маккарти.

Социальная сеть TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance. Она опровергла информацию о том, что правительство Китая имеет право распоряжаться ее контентом или имеет власть над ее данными. При этом Washington Post сообщила, что сотрудникам TikTok было предложено удалить контент, который оскорбляет китайскую власть.

Ранее в этом месяце Wall Street Journal сообщал, что ByteDance планирует переместить свою штаб-квартиру из Китая в связи с усиленным изучением ее отношений с китайским правительством. По сообщениям, компания рассматривает Сингапур в качестве потенциального места пребывания, а также Лондон и Дублин.

Как сообщало издание "Комментарии", TikTok подверглась судебному иску в США.