Facebook будет удалять фейковые и манипулятивные видео

Социальная сеть Facebook усилила борьбу с распространением фейковых видео. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отметили в компании, манипуляции могут быть выполнены с помощью простых технологий, таких как Photoshop, или применяя более сложные инструменты, которые используют искусственный интеллект, создавая видеоролики, искажающие реальность. Фейковые видео, отмечается в сообщении, несут угрозу для общества, поскольку их становится все больше.

"Мы усиливаем нашу политику в отношении вводящих в заблуждение манипулятивных видеороликов, которые были определены как "глубокие" подделки", - заявили в компании Facebook. Фактаж будут анализировать вместе с 50 экспертами-проверяющими по всему миру на более 40 языках.

Будут удаляться видео, несоответствующие определенным критериям. Во-первых, если ролик был отредактирован или смонтирован не в целях улучшения качества, а чтобы исказить содержание и, вероятно, ввести аудиторию в заблуждение. К примеру, в ролике есть компоновка комментария человека таким образом, что он якобы произносит то, что на самом деле не говорил. А во-вторых, удалят видео, созданные с помощью нейросетей. Например, с помощью искусственного интеллекта можно объединить, заменить или накладывать контент на видео, делая его подлинным.

Стоит отметить, что смонтированные видеоролики сатирического или пародийного характера трогать не будет.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Бразилии наложили на Facebook крупный штраф.