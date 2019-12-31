Власти Бразилии наложили на Facebook крупный штраф

Министерство юстиции Бразилии заявило в понедельник, что оштрафовало технологического гиганта США Facebook Inc на 6,6 млн реалов (1,6 млн долларов) за ненадлежащий обмен данными пользователей. Департамент защиты потребителей министерства заявил, что обнаружил, что данные от 443 000 пользователей Facebook были неправильно предоставлены разработчикам приложения под названием "thisisyourdigitallife". Как сообщается в заявлении министерства, данные передаются в "сомнительных" целях.

Компания Facebook сообщила в своем заявлении по электронной почте, что она оценивает свои правовые варианты в отношении дела. "Мы нацелены на защиту конфиденциальности людей", - заявила компания, добавив, что она внесла изменения, которые ограничили "информацию, к которой могут получить доступ разработчики приложений".

Министерство заявило, что крупнейшая в мире социальная сеть не смогла предоставить пользователям адекватную информацию о настройках конфиденциальности по умолчанию, особенно связанных с данными "друзей" и "друзей друзей". Расследование началось после сообщений средств массовой информации о неправомерном использовании данных политической консалтинговой компанией Cambridge Analytica в 2018 году.

У Facebook есть 10 дней для обжалования решения. Штраф должен быть оплачен в течение 30 дней.

Как сообщало издание "Комментарии", Франция обязала Google заплатить крупный штраф.