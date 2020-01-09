Пользователи Twitter получат возможность "фильтровать" комментарии

Социальная сеть Twitter заявила, что протестирует новые функции. Они дадут возможность пользователям контролировать, кто может отвечать на их сообщения или полностью блокировать ответы.

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, участвуя в разговоре в Twitter", - говорится в официальном заявлении компании.



Этот шаг вызван тем, что компании, работающие в социальных сетях, испытывают все большее давление в связи с так называемым "киберзапугиванием". Социальная сеть уже запустила функцию, которая позволяет пользователям скрывать ответы на свои твиты. Twitter обнародовал детали эксперимента во время презентации на ежегодной выставке бытовой электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Новые функции, которые будут протестированы в начале этого года, позволят пользователям выбирать четыре различных параметра для ответов: Global (любой сможет комментировать); Group (разрешать ответы от людей, на которых подписан пользователь); Panel (разрешить ответы от избранных людей); Statement (любые комментарии запрещены).

Компании, работающие в социальных сетях, подвергаются тщательным проверкам на предмет того, как они справляются с преследованиями. На сегодняшний день многие компании и правительства приняли меры для решения этой проблемы. Например, в декабре прошлого года YouTube заявил, что больше не будет разрешать видео, которые "злонамеренно оскорбляют кого-либо" на расовой, гендерной или сексуальной почве. В апреле правительство Великобритании предложило учредить специального регулятора, который напишет "кодекс практики" для технологических компаний.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter запретила публиковать "гифки".







