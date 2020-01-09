Пользователи Twitter получат возможность "фильтровать" комментарии

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Социальная сеть Twitter заявила, что протестирует новые функции. Они дадут возможность пользователям контролировать, кто может отвечать на их сообщения или полностью блокировать ответы.
"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, участвуя в разговоре в Twitter", - говорится в официальном заявлении компании.
Этот шаг вызван тем, что компании, работающие в социальных сетях, испытывают все большее давление в связи с так называемым "киберзапугиванием". Социальная сеть уже запустила функцию, которая позволяет пользователям скрывать ответы на свои твиты. Twitter обнародовал детали эксперимента во время презентации на ежегодной выставке бытовой электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Новые функции, которые будут протестированы в начале этого года, позволят пользователям выбирать четыре различных параметра для ответов: Global (любой сможет комментировать); Group (разрешать ответы от людей, на которых подписан пользователь); Panel (разрешить ответы от избранных людей); Statement (любые комментарии запрещены).
Компании, работающие в социальных сетях, подвергаются тщательным проверкам на предмет того, как они справляются с преследованиями. На сегодняшний день многие компании и правительства приняли меры для решения этой проблемы. Например, в декабре прошлого года YouTube заявил, что больше не будет разрешать видео, которые "злонамеренно оскорбляют кого-либо" на расовой, гендерной или сексуальной почве. В апреле правительство Великобритании предложило учредить специального регулятора, который напишет "кодекс практики" для технологических компаний.
Как сообщало издание "Комментарии", Twitter запретила публиковать "гифки".
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