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Иранские хакеры атаковали веб-сайт правительства США

Иранские хакеры, атаковавшие веб-сайт правительства США, заявили, что это месть за убийство известного генерала

сегодня, 16:37
Автор:

• Зинченко Павел

Хакеры, которые утверждают, что они из Ирана, взломали веб-сайт правительства США и опубликовали на нем проиранское сообщение. Посетителей веб-сайта Федеральной депозитарной библиотечной программы в субботу встретили фотографией окровавленного Дональда Трампа. В сопроводительном сообщении объявлено, что хакеры действовали в отместку за убийство иранского военного командира Касема Сулеймани.

Нет никаких доказательств, что инцидент был спонсируемый иранским государством. Недавно удаленное сообщение гласило: "Мученичество Сулеймани было наградой за годы неустанных трудов. С его уходом и с Божьей силой его работа и путь не прекратятся, и суровая месть ждет тех преступников, которые омыли руки его кровью".

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Кибератака произошла всего через несколько дней после того, как Иран пообещал "сокрушительный и мощный" ответный удар за убийство Сулеймани и на фоне предупреждений аналитиков о кибератаках со стороны Ирана против США. Пресс-секретарь агентства кибербезопасности Homeland Security заявил, что отслеживает ситуацию.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали камеры видеонаблюдения в тюрьмах Таиланда.

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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51008811
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