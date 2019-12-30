Хакеры взломали камеры видеонаблюдения в тюрьмах Таиланда

Система камер видеонаблюдения в тюрьме Ланг Суан в южной провинции Чумпхон, Тайланд, была взломана. В результате на YouTube были размещены кадры с заключенными, живущими в переполненных бараках.

Министр юстиции Сомсак Тепсутин заявил, что Управление исправительных учреждений проинформировало его об этом инциденте. Власти до сих пор не знают, как произошла утечка записи. Министр поспешил указать, что подобные инциденты произошли в других странах, включая Австралию и Россию. Он заверил, что приказал подать жалобу в полицию и поручил департаменту специальных расследований выяснить, как это произошло и кто несет за это ответственность.

Источник в Министерстве юстиции сказал, что системы видеонаблюдения в тайских тюрьмах были установлены подрядчиками частного сектора в процессе закупок. Система подключена к Интернету, чтобы предоставить уполномоченным лицам доступ к просмотру в реальном времени. Начальники тюрем и старшие должностные лица могут просматривать видеосъемку в режиме реального времени на своих смартфонах.





Министр сказал, что, возможно, код доступа попал к посторонним лицам, которые затем получили доступ к системе и разместили запись на YouTube. Это нанесло ущерб репутации тайских тюрем, поскольку кадры показывают неимоверную переполненость помещений.

На YouTube-аккаунте хакера по имени Big Brother's Gaze также показаны просочившиеся кадры тюремного видеонаблюдения из таких стран, как Россия, Австралия и США.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры украли данные миллионов канадских граждан.