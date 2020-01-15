Instagram начал скрывать отфотошопленные фото

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Разработчики популярной социальной сети активно стараются бороться с контентом, который может повлиять на чью-либо психику. Так, в Instagram уже запретили публиковать фейковые новости и рекламировать пластику и диеты, а теперь появился запрет и на чрезмерно отретушированные фото.
Новая функция пока работает в тестовом режиме, а обнаружил ее фотограф из Сан-Франциско Тоби Харриман. Снимки, которые были сильно изменены в фоторедакторе, разработчики решили скрывать черной плашкой с надписью "Неправдивая информация". Лишь прочитав предостережение, пользователи смогут посмотреть фото.
Цензуру он заметил в аккаунте @MixSociety и отметил что пока функция работает неидеально и не отличает отфотошопленные кадры от произведений цифрового искусства.
Сами разработчики отмечают, что функцией руководит искусственный интеллект, но также они учитывают отзывы пользователей и решения независимых факт-чекеров. Фото, которые они признают отофотошопленным, не будут отображаться по хештегам и в рекомендациях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Lush выпустили пикантное мыло в виде эмодзи ко Дню влюбленных.
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