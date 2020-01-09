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Главная / Украина / Lush выпустили пикантное мыло в виде эмодзи ко Дню влюбленных
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Lush выпустили пикантное мыло в виде эмодзи ко Дню влюбленных

Лимитированная коллекция включает мыло и бомбочки для ванны

сегодня, 15:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Популярный британский косметический бренд Lush, который специализируется на ароматных средствах ручной работы, выпустил шутливые новинки в честь грядущего Дня святого Валентина. По случаю праздника в продажу вновь поступили кусочки мыла в виде популярных эмодзи, которые обрели популярность в социальных сетях еще в прошлом году.

Лимитированная коллекция включает мыло и бомбочки для ванны в виде персика и баклажана. Именно эти эмодзи зачастую используются для пикантных переписок, а недавно разработчики Facebook и Instagram официально признали, что в них  содержится сексуальный подтекст.

В состав средств вошли натуральные ингредиенты: баклажановое мыло изготовлено из отвара из свежих баклажанов и масла бергамота, а в персиковое добавили персиковый сок и масло грейпфрута. Новинки уже продаются на официальном сайте и в магазинах бренда по цене 6,95 долларов за одно средство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Disney выпустили игрушечного малыша Йоду.

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Источник: https://lush.com.ua
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