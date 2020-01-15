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В Instagram появилась маска с сумками Jacquemus

Маски пользуются особой популярностью среди пользователей сети

сегодня, 16:50
Автор:

• Ростопира Наталья

Забавные маски в Instagram — одно из самых интересных и популярных нововведений недавнего времени. Их создают многие знаменитости и бренды, а недавно тематическое развлечение появилось и для поклонников марки Jacquemus.

Сейчас в социальной сети особенно популярны маски, которые наугад определяют, какой вы сказочный герой или какое имя вам больше подходит. Недавно похожее онлайн-гадание разработал и бренд Jacquemus, о сумках которого мечтают модницы во всем мире.

Новая фильтр-маска называется "Which _ Are You", а ее суть в том, чтобы определить, какая модель сумки подходит вам по характеру. Она была создана совместно с рекламным агентством Yoann et marco и, конечно же, создатель бренда Симон Порт Жакмюс уже испытал ее на себе. Последовать его примеру может каждый, а найти маску можно в аккаунте @yoannetmarco.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  Instagram начал скрывать отфотошопленные фото. Новая функция пока работает в тестовом режиме, а обнаружил ее фотограф из Сан-Франциско Тоби Харриман. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7EtX4ulKHf/
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