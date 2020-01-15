В Instagram появилась маска с сумками Jacquemus

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Забавные маски в Instagram — одно из самых интересных и популярных нововведений недавнего времени. Их создают многие знаменитости и бренды, а недавно тематическое развлечение появилось и для поклонников марки Jacquemus.
Сейчас в социальной сети особенно популярны маски, которые наугад определяют, какой вы сказочный герой или какое имя вам больше подходит. Недавно похожее онлайн-гадание разработал и бренд Jacquemus, о сумках которого мечтают модницы во всем мире.
Новая фильтр-маска называется "Which _ Are You", а ее суть в том, чтобы определить, какая модель сумки подходит вам по характеру. Она была создана совместно с рекламным агентством Yoann et marco и, конечно же, создатель бренда Симон Порт Жакмюс уже испытал ее на себе. Последовать его примеру может каждый, а найти маску можно в аккаунте @yoannetmarco.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Instagram начал скрывать отфотошопленные фото. Новая функция пока работает в тестовом режиме, а обнаружил ее фотограф из Сан-Франциско Тоби Харриман.
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