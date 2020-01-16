В Twitter запустили флешмоб, посвященный малышу Йода

Малыш Йода является самым популярным персонажем сериала "Мандалорец", который является составной частью вселенной "Звездных войн". Кроме того, своим милым видом он завоевал огромное количество поклонников среди пользователей сети. Недавно его даже поместили на обложку известного американского журнала The Hollywood Reporter, а одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Disney посвятили ему плюшевый мерч.

Новая волна любви к Йода обрушилась в соцсети Twitter. Так, интернет-пользователи активно публикуют фото с хештегом #BabyYodaProblems, представляя, с какими проблемами мог бы столкнуться киношный малыш в реальной жизни.

Стоит отметить, что полет фантазии и чувство юмора людей породили уже сотни смешных мемов, в которых Йода грустит, что его не замечает бармен, продавец игнорирует в McDonalds, а также никто не помогает научиться водить машину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что священник провел обряд крещения малыша Йоды".

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