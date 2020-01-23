В популярном приложении для знакомств появится тревожная кнопка

В популярном приложении для знакомств Tinder появится тревожная кнопка для оповещения об опасных ситуациях. Материнская компания Match приобрела долю в приложении для отслеживания местоположения и личной безопасности под названием Noonlight, сообщает Wall Street Journal. Она планирует протестировать эту функции в США с конца января.

Если встреча становится ужасной или партнер вызывает опасения, пользователи смогут активировать кнопку тревоги с помощью инструмента Noonight в приложении Tinder. Затем они будут проинструктированы ввести код. Если они этого не сделают, они получат сообщение от одного из диспетчеров Noonlight. Если они не ответят на это сообщение, Noonlight позвонит им, и если ответа не будет, или пользователь подтвердит, что им нужна помощь, Noonlight свяжется с полицией.

Чтобы использовать эту функцию, пользователи должны будут делиться своими данными о местонахождении в реальном времени с приложением. Match уверяет, что эта информация не будет использоваться для маркетинга или чего-либо еще, а также не будет передаваться в Match - все это обрабатывается Noonlight. Пользователи, включившие эту функцию, также смогут отображать значок в своих профилях знакомств, который, как надеется компания, будет служить сдерживающим фактором для любых опасных личностей на платформе.

Конечно, всегда есть вероятность, что сигнал тревоги может сработать случайно во время удачной встречи, но компания говорит, что это риск, на который она готова пойти. Общаясь с Wall Street Journal, исполнительный директор Match Group Мэнди Гинсберг сказала: "Ложные срабатывания, поверьте мне, мы приняли во внимание. Если кто-то не отвечает, в худшем случае кто-то появляется и стучит в дверь. Это не худшая вещь в мире".

Как бы то не было, любые функции, которые могут сделать шумный мир онлайн-знакомств безопаснее для его пользователей, несомненно, приветствуются. Функция Noonlight будет бесплатной для пользователей в США с конца января, так как Match Group планирует в ближайшие месяцы распространить ее на другие приложения для знакомств.

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