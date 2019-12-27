В Индии за интернет-провокации задержано более 120 человек

Власти крупнейшего штата Индии - Уттар-Прадеш задержали более 120 граждан. Их обвиняют в подстрекательстве в интернете. Правоохранители также заблокировали доступ в интернет в 21 округе. Таким образом власти противодействуют возможным массовым протестам, которые вызвала новая редакция закона о гражданстве.

"124 человека задержаны за размещение в соцсетях подстрекательского контента. Начато 93 следственных дела. Были приняты меры в отношении 19 тыс. 409 постов в соцсетях. Из них 9 тыс. 372 поста в Twitter, 9 тыс. 856 постов в Facebook и 181 - в YouTube", - цитирует индийский телеканал заявление полиции.

Новый закон о гражданстве предполагает упрощенное предоставление гражданства для немусульман из Афганистана, Пакистана и Бангладеш. Новые правила вызвали недовольство индийских мусульман, которые считают, что на получение гражданства все должны иметь равные права вне зависимости от вероисповедания. Беспокойство вызывает также возможный поток беженцев из Бангладеш.

Как сообщал портал "Комментарии", общее количество погибших во время протестов в Индии приближается к цифре - 20. Массовые акции протеста проходят в Индии с прошлой недели.