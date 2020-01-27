Модераторы Facebook рискуют попасть в психушку

Согласно сообщениям, модераторов контента Facebook и YouTube просят подписать формы, которые подтверждают, что они понимают, что такая работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Financial Times и The Verge сообщили, что модераторам Facebook и YouTube, нанятым подрядчиком Accenture, были отправлены соответствующие документы.

Модераторы отслеживают нежелательные материалы и часто просматривают сотни жестоких и провокационных изображений за день. Accenture считает, что благополучие работников является "главным приоритетом". Модераторам были отправлены документы, которые требовались для подтверждения понимания рисков для психического здоровья, связанных с работой. В своем заявлении компания добавила, что только новых модераторов просили подписать формы, в то время как действующим сотрудникам отправляли форму в качестве обновления.

"Мы регулярно обновляем информацию, которую мы предоставляем нашим сотрудникам, чтобы у них было четкое понимание работы, которую они выполняют", - говорится в заявлении Accenture.



Accenture - это профессиональная сервисная компания, нанятая такими техногигантами, как Google, Facebook и Twitter. Ее подрядчики работают в качестве внешних наблюдателей за сайтами социальных сетей, чтобы удалить любой неприемлемый контент. Работа часто требует просмотра и прослушивания тревожных постов, которые могут иметь насильственный или сексуальный характер.



Случаи посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем становятся все более популярными среди модераторов контента. В 2019 году The Verge опубликовав отчет о модераторах Facebook. Один модератор, цитируемый в этом отчете, сказал, что "спит с пистолетом под подушкой" после выполнения работы. Эксперты по психическому здоровью говорят, что понимание психологических нагрузок на этой работе не снижает риски.

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