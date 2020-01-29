Facebook рассказал, какие данные собирает о пользователях

Социальная сеть Facebook, которую используют около 2 млрд человек по всему миру, сообщила пользователям, какую информацию о них собирает даже за пределами их аккаунтов. Во вторник, 28 января, в соцсети появилась вкладка "Действия вне Facebook" (Off-Facebook Activity), перейти на которую можно из настроек учетной записи.

На этой странице можно увидеть данные о том, какие сайты посещал пользователь, какие программы он запускал, а также какие сервисы делятся с компанией личной информации пользователей. Очистить историю посещений возможно с помощью кнопки "Очистить историю", однако это деяние не запретит Facebook собирать данные и в дальнейшем.

Facebook хранит информацию о посещениях даже тех сайтов, которые связаны с личной жизнью человека, например, сайты страховых агентств, клиник и т. д. Согласно обновленной 28 января информации в справочном центре Facebook, социальная сеть способна запоминать следующие действия:



-запуск приложения и вход в него через Facebook:



-просмотр содержимого;



-поиск товара в интернет-магазине;



-покупку товара или его добавления в корзину;



-перечисление денег на благотворительность.



Действия по сбору личной информации Facebook делает с помощью трекеров, которые встраиваются в сайты и приложения. Затем разработчики оценивают, на какие страницы заходят пользователи и какими функциями пользуются. После Facebook использует эти данные, чтобы точнее подбирать рекламу.



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