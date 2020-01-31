Технологические гиганты будут бороться с фейками о коронавирусе

Быстрое распространение коронавируса по всему миру вынуждает технологические компании противостоять столь же вирусному распространению дезинформации. Речь идет об откровенной лжи и полуправде о вспышке.

Facebook, Google и Twitter в последние годы по-разному боролись за то, чтобы сдерживать дезинформацию, особенно в отношении вакцин. Теперь столпы Силиконовой долины сталкиваются с потенциально гораздо более серьезной проблемой, поскольку коронавирус распространяется по всему миру, уже заразив 2800 человек в Китае и убив по меньшей мере 82 граждан этой страны.

The Washington Post сообщает, что Facebook и другие социальные сети боролись с целым рядом теорий заговора, включая то, что правительство США тайно создало коронавирус. В понедельник Facebook подтвердил изданию, что его партнерские организации в последние дни провели девять проверок фактов, касающихся нескольких ложных и поддельных сообщений о коронавирусе. Компания помечает неточности и снижает их рейтинг в ежедневных новостях пользователей.

В свою очередь, Twitter направляет пользователей к более надежным источникам, когда они ищут хэштеги, связанные с коронавирусом. В прошлом году Google доработала свои алгоритмы, чтобы предотвратить появление большого количества вредоносного контента в результатах поиска. Однако, как сообщает The Washington Post, на платформе появилось несколько видеороликов, которые рекламируют сомнительную информацию о коронавирусе. Представитель YouTube заявил газете Washington Post, что компания "вкладывает большие средства в то, чтобы привлечь авторитетный контент на нашем сайте и сократить распространение дезинформации на YouTube".

Как сообщало издание "Комментарии", в Германии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом.

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