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Instagram Роналду собрал рекордное количество подписчиков

Футболист разместил в соцсети благодарственный пост

сегодня, 16:30
Автор:

• Ростопира Наталья

С каждым днем соцсеть Instagram становится все популярнее и армии подписчиков знаменитостей стремительно увеличиваются. С прошлого года рейтинг лидеров по количеству фолловеров практически не изменился, а вот цифры стали совсем другими.

Так, футболист Криштиану Роналду, на которого год назад были подписаны 150 млн человек, значительно вырвался вперед. На днях количество его фолловеров доросло до 200 миллионов и это — новый рекорд. Больше подписчиков только у страницы самого Instagram (330 млн).

На радостях спортсмен разместил в социальной сети благодарственный пост, в котором написал: "Вау 200 миллионов!!! Спасибо каждому из вас за то, что каждый день разделяете со мной этот путь".

К слову, не все разделяют радость футболиста. Журналисты The Sun, ссылаясь на сервис HypeAuditor, написали, что 50,2 млн фолловеров в Instagram Роналду — фейки. По их данным, лишь 72,8% подписчиков – реальные люди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в наших телефонах появятся 117 новых эмодзи.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B76UQsQIHSU/
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