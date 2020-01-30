Мужчина в фате и надгробие: Unicode выпустили 117 новых эмодзи

Система кодирования Unicode презентовала 13-ю версию эмодзи, которая состоит из 117 новых символов. Известно, что новые Emoji будут доступны пользователям iOS, Android, Twitter и WhatsApp в конце этого года. Стоит отметить, что в новой версии концориум уделил особое внимание тому, чтобы через эмодзи передавалась гендерная инклюзивность.

На официальном справочном сайте смайликов Emojipedia отмечается, что эмодзи в разных программах могут выглядить по-разному. Согласно сообщению, гаджеты пополнятся такими изображениями как: мужчина в фате, трансгендерный флаг, мужчина в фате, мамонт, люди, кормящие ребенка, гендерно-нейтральный Санта-Клаус, щипающие пальцы, ниндзя, болгарский перец, легкие и многие другие.

Полный список будущих эмодзи можно посмотреть в официальном микроблоге компании-создателя оригинальных смайлов.







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