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Starbucks советуют гостям покупать кофе без молока

Использование коровьего молока негативно влияет на экологию

сегодня, 20:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Популярная сеть кофеен Starbucks славится неординарными напитками, которые бариста готовят с добавлением молока и всевозможных сиропов. Но, оказалось, что использование коровьего молока негативно влияет на экологию, именно поэтому владельцы компании призывают клиентов перейти на растительные ингредиенты.

К изменениям Starbucks подтолкнули данные Всемирного фонда дикой природы, согласно которым в 2018-м году кофейная компания выбросила в атмосферу 16 млн тонн парниковых газов. В связи с этим в ближайшие 10 лет производитель планирует сократить их число вдвое. А так как 21% выбросов спровоцировали напитки с молоком, то от него и будут постепенно отказываться.

Альтернативой ему станет молоко из орехов, сои и овса. К слову, именно такие ингредиенты выбирают от 15 до 20% клиентов сети в Северной Америке.

Помимо сокращения объемов коровьего молока Starbucks в будущем также планируют использовать в блюдах растительное мясо и перейти на полностью перерабатываемые стаканчики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, как приготовить идеальный кофе.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7GYviXlzka/
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