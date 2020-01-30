Starbucks советуют гостям покупать кофе без молока

Популярная сеть кофеен Starbucks славится неординарными напитками, которые бариста готовят с добавлением молока и всевозможных сиропов. Но, оказалось, что использование коровьего молока негативно влияет на экологию, именно поэтому владельцы компании призывают клиентов перейти на растительные ингредиенты.

К изменениям Starbucks подтолкнули данные Всемирного фонда дикой природы, согласно которым в 2018-м году кофейная компания выбросила в атмосферу 16 млн тонн парниковых газов. В связи с этим в ближайшие 10 лет производитель планирует сократить их число вдвое. А так как 21% выбросов спровоцировали напитки с молоком, то от него и будут постепенно отказываться.

Альтернативой ему станет молоко из орехов, сои и овса. К слову, именно такие ингредиенты выбирают от 15 до 20% клиентов сети в Северной Америке.

Помимо сокращения объемов коровьего молока Starbucks в будущем также планируют использовать в блюдах растительное мясо и перейти на полностью перерабатываемые стаканчики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили , как приготовить идеальный кофе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!