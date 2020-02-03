Марк Цукерберг защитит свободу слова на Facebook

Марк Цукерберг заявил, что Facebook будет отстаивать такие принципы, как свободное выражение своей позиции, даже если это означает ответную реакцию. Соучредитель и генеральный директор Facebook заявил, что цель его компании долгое время заключалась в том, чтобы не делать ничего, что было бы признано "слишком оскорбительным", но сейчас он меняет этот подход перед лицом того, что он считает чрезмерной цензурой.

"Нам все чаще приходится подвергать цензуре множество различных видов контента, что делает социальную сеть по-настоящему неудобной. Мы собираемся убрать контент, который действительно вреден, но иногда себя надо сдерживать", - сказал Цукерберг, признавая ответственность Facebook за чистку своих платформ, связанных с терроризмом, эксплуатацией детей и подстрекательством к насилию.

Ранее компания подверглась резкой критике за то, что позволила политикам лгать в своей рекламе, в то время как Twitter (TWTR) решил вообще запретить политическую рекламу. Цукерберг все активнее высказывается о решимости Facebook придерживаться своих позиций, даже если они оказываются непопулярными.

Как сообщало издание "Комментарии", известный правозащитник возглавит надзорный совет Facebook.

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