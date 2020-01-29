Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 29.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Известный правозащитник возглавит надзорный совет Facebook
НОВОСТИ Все новости

Известный правозащитник возглавит надзорный совет Facebook

Британский правозащитник станет во главе недавно созданного надзорного совета Facebook

сегодня, 10:49
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Facebook выбрала британского эксперта по правам человека Томаса Хьюза, чтобы возглавить ее новый совет по надзору. Независимый совет, о котором впервые было объявлено в сентябре прошлого года, будет иметь право отменять решения Facebook по спорным материалам. Он будет просматривать видео, фотографии и другой контент, который удаляет Facebook.

Мистер Хьюз начал свою работу неделю назад, но Facebook пока не объявляет, кто будет работать вместе с ним. Ранее он был исполнительным директором в Article 19, некоммерческой британской правозащитной организации. Хьюз сказал журналистам, что новая роль стала естественным продолжением его работы в Article 19.

PSZSDEik3gt_Vgb1ZAGV56Xno.jpg

Facebook, который будет финансировать Правление и его сотрудников в течение как минимум шести лет, также предложил ряд правил, которым оно должно следовать. Будет ли Facebook предоставлять Хьюзу и его совету какие-либо реальные полномочия, еще не известно.

"Хьюз столкнется с огромными проблемами, которые сделают надзорный совет Facebook заслуживающим доверия. Facebook должен предоставить Правлению полномочия тщательно проверять все процедуры в рамках процесса модерации контента, а не просто выносить решения по поводу некоторых проблемных ситуаций", - сказал Джим Киллок, исполнительный директор Open Rights Group, некоммерческой организации, которая стремится защитить гражданские свободы.

Как сообщало издание "Комментарии", модераторы Facebook рискуют попасть в психушку.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51279555
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...