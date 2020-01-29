Известный правозащитник возглавит надзорный совет Facebook

Компания Facebook выбрала британского эксперта по правам человека Томаса Хьюза, чтобы возглавить ее новый совет по надзору. Независимый совет, о котором впервые было объявлено в сентябре прошлого года, будет иметь право отменять решения Facebook по спорным материалам. Он будет просматривать видео, фотографии и другой контент, который удаляет Facebook.

Мистер Хьюз начал свою работу неделю назад, но Facebook пока не объявляет, кто будет работать вместе с ним. Ранее он был исполнительным директором в Article 19, некоммерческой британской правозащитной организации. Хьюз сказал журналистам, что новая роль стала естественным продолжением его работы в Article 19.





Facebook, который будет финансировать Правление и его сотрудников в течение как минимум шести лет, также предложил ряд правил, которым оно должно следовать. Будет ли Facebook предоставлять Хьюзу и его совету какие-либо реальные полномочия, еще не известно.

"Хьюз столкнется с огромными проблемами, которые сделают надзорный совет Facebook заслуживающим доверия. Facebook должен предоставить Правлению полномочия тщательно проверять все процедуры в рамках процесса модерации контента, а не просто выносить решения по поводу некоторых проблемных ситуаций", - сказал Джим Киллок, исполнительный директор Open Rights Group, некоммерческой организации, которая стремится защитить гражданские свободы.

Как сообщало издание "Комментарии", модераторы Facebook рискуют попасть в психушку.

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