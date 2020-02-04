YouTube усилит борьбу против фейков в преддверии американских выборов

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Видеохостинг YouTube ужесточил свои рекомендации по борьбе с фальшивым или вводящим в заблуждение контентом на своей платформе. Это связано с тем, что Соединенные Штаты готовятся к президентским выборам в конце этого года.
YouTube удаляет любой контент, который был "технически подправлен" или подвергался манипуляциям, таким образом вводя пользователя в заблуждение относительно процесса голосования или выдвигал ложные утверждения о кандидате, говорится на официальном блоге компании Google на YouTube.
Google и YouTube вносят изменения в свои платформы и модерируют контент, поскольку компании, занимающиеся технологиями и социальными сетями, подвергаются критике за свою роль в распространении поддельных новостей, особенно во время выборов. На противовес Google, которая прямо заявила, что удалит вводящий в заблуждение контент, связанный с выборами, Facebook Inc объявила об ограниченных изменениях в политической рекламе на своей платформе.
Twitter Inc запретил политические объявления в ноябре, в том числе те, которые ссылаются на политического кандидата, партию, выборы или законодательство, в целях обеспечения прозрачности. Google и YouTube также запрещают некоторые виды искажений в рекламе, такие как дезинформация о процедурах публичного голосования, право кандидата на политическую деятельность в зависимости от возраста или места рождения или неверные заявления о смерти публичного лица.
Как сообщало издание "Комментарии", YouTube восстановит каналы, связанные с криптовалютой.
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