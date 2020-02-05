"К лету жители удаленных сел будут иметь доступ к скоростному интернету", - Гончарук

Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что этим летом в населенных пунктах Украины, расположенных вдали от областных центров, значительно улучшится покрытие интернет-операторов. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время встречи украинского гаранта Владимира Зеленского с членами правительства и Верховной Рады, премьер-министр отчитался о проведении работы в области развития интернет-доступа по стране и заверил гаранта, что процесс движется в положительном направлении.

"Для этого мы вместе с мобильными операторами и регулятором договорились о возможности использования нового диапазона частот. Это даст нам возможность уже летом существенно улучшить качество связи на малозаселённых территориях", - указал Гончарук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об увеличении контроля над продажей не лицензированных спиртных напитков в Украине.





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