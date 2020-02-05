Зеленский объявил бой незаконной торговле алкоголем

Глава государства Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с поручением завершить всю необходимую "волокиту" с документами, чтобы госкомпания "Укрспирт" была передана в частные руки уже через два месяца. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время совещания с членами правительства и Верховной Рады, украинский гарант выслушал доклад о запущенном процессе выпуска электронных акцизных марок, которые позволят значительно сократить и прекратить оборот не лицензированной алкогольной продукции.

"Этот сервис уже работает в тестовом режиме до 14 февраля. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект. До 1 марта проект заработает полностью", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

В виду этого Зеленский обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку и поручил в двухмесячный срок подготовить "Укрспирт" к приватизации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский одобрил инициативу правительства о значительном уменьшении заработных плат топ-чиновникам.

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