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"Зарплаты топ-чиновников привяжут к средней по стране", - Офис президента

Также правительство отменит премии больше, чем в один оклад

4 февраля 2020, 23:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Зарплаты топ-чиновников привяжут к средней по стране", - Офис президента

Президент Владимир Зеленский поддержал идею Кабинета министров, согласно которой зарплата топ-чиновников и членов правительства будет прямо зависеть от средней зарплаты в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников также", - отметил глава государства.

Так, согласно информации от премьер-министра Алексея Гончарука, представленной на встрече правительства с президентом страны и Верховной Радой, зарплата министров и их заместителей будет установлена в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Также необходимо отменить выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад.

Также глава Кабмина подчеркнул, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

"Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сообщил президенту Гончарук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о зарплатах управляющих государственными компаниями, которые вызвали бурное обсуждение в соцсетях.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-bude-spravedlivo-privyazati-oplatu-praci-uryadovci-59605
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