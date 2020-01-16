Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 16.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Инфографика 2020 Миллионы в месяц: зарплаты топ-чиновников госкомпаний Украины в одной картинке
НОВОСТИ Все новости

Миллионы в месяц: зарплаты топ-чиновников госкомпаний Украины в одной картинке

"Комментарии" составили рейтинг главных государственных компаний страны и выяснили, сколько зарабатывают их руководители

сегодня, 13:10
Автор:

• Елена Волкова

Зарплаты некоторых топ-чиновников главных госпредприятий Украины, доход которых составляет миллиарды, не могут не впечатлять. Больше всех в месяц получает глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, зарплата которого достигает двух миллионов гривен в месяц. На втором месте оказался руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, который зарабатывает около полуторамиллионов. А меньше всех получает гендиректор аэропорта "Борисполь": месячная зарплата Павла Рябикина составляет около 164 тыс. грн.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...