Миллионы в месяц: зарплаты топ-чиновников госкомпаний Украины в одной картинке

Зарплаты некоторых топ-чиновников главных госпредприятий Украины, доход которых составляет миллиарды, не могут не впечатлять. Больше всех в месяц получает глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, зарплата которого достигает двух миллионов гривен в месяц. На втором месте оказался руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, который зарабатывает около полуторамиллионов. А меньше всех получает гендиректор аэропорта "Борисполь": месячная зарплата Павла Рябикина составляет около 164 тыс. грн.

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