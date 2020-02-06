Twitter будет удалять фейковые посты

С 5 марта 2020 года Twitter будет обозначать и удалять фейковые посты. Об этом сообщает блог соцсети.

Сообщается, что соцсеть начнет оставлять специальную отметку мультимедиа, в случае если они созданы для манипулирования людьми, а также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.

Также будут удаляться посты, которые угрожают безопасности человека, нарушают право на частную жизнь или призывают к насилию.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter заявила, что протестирует новыефункции. Они дадут возможность пользователям контролировать, кто может отвечать на их сообщения или полностью блокировать ответы.

Социальная сеть уже запустила функцию, которая позволяет пользователям скрывать ответы на свои твиты. Twitter обнародовал детали эксперимента во время презентации на ежегодной выставке бытовой электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Также мы писали о том, что Twitter запрещает анимированные файлы изображений PNG (APNG) на своей платформе. Это произошло после атаки на аккаунт Epilepsy Foundation в Twitter. Хакеры разослали анимированные изображения, которые потенциально могут вызвать судороги у светочувствительных людей.

Twitter обнаружил ошибку, которая позволяла пользователям обходить настройки автозапуска и разрешать несколько анимированных изображений в одном твите с использованием формата файла APNG.

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