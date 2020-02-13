Искусственный интеллект будет редактировать статьи на Wikipedia

Одна из причин, почему Wikipedia настолько успешна, заключается в том, что она в значительной степени опирается на вклад пользователей. Это позволило платформе расти и наполняться всевозможными статьями и контентом. Однако проблема в том, что иногда некоторые статьи могут не обновляться самой последней информацией, а это может означать, что иногда пользователь может столкнуться с записями в Wikipedia с устаревшим текстом.

Хорошая новость заключается в том, что с тех пор исследователи из Массачусетского технологического института разработали ИИ, который сможет автоматически переписывать устаревший текст в записях Wikipedia. Идея использования ботов для управления статьями из Wikipedia не нова, но в большинстве случаев она опирается на шаблоны. Тем не менее, с помощью AI Массачусетского технологического института, система будет в состоянии переписать текст, при этом будет создаваться ощущение, что над текстом работал человек.

Один из ведущих исследователей проекта Дарш Шах объяснил: "В статьях Wikipedia постоянно требуется много обновлений. Было бы полезно автоматически изменять некоторые части статей, практически без вмешательства человека. Вместо того, чтобы сотни людей работали над модификацией каждой статьи в Wikipedia, понадобится всего несколько, потому что модель помогает или делает все сама автоматически. Это приведет к значительному улучшению эффективности".

Изменения, которые вносит ИИ, также не будут слишком резкими, сохраняя тем самым общий тон статьи при сохранении фактов.

Как сообщало издание "Комментарии", cоучредитель Wikipedia создал собственную социальную сеть.

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