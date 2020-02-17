YouTube запустит функцию аплодисментов

Видеохостинг YouTube тестирует новую функцию "аплодисменты зрителей" в качестве альтернативного способа получения создателями большего дохода. Новая опция позволяет зрителям приобрести анимацию аплодисментов, которая появляется поверх прямой трансляции, которую они пытаются поддержать. Эта функция аналогична функции пожертвований Twitch, которая добавляет еще один метод получения дохода наряду с традиционными доходами от подписки и рекламы.

Хотя кажется, что эта функция будет преимущественно работать во время прямых трансляций, YouTube подтвердил The Verge, что планирует предоставить авторам возможность зарабатывать на своих загруженных видео. Для создателей, имеющих доступ, эта функция может быть доступна на их панели управления и активирована с помощью этой опции. Они могут потратить 2 доллара на хлопки и потратить до "500 долларов в день или 2000 долларов в неделю на супер чаты, супер стикеры и аплодисменты зрителя".

"Аплодисменты зрителя" в настоящее время доступны в Австралии, Бразилии, Индии, Японии, Корее, Мексике, Новой Зеландии и США через сайт для настольных компьютеров.

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube усилит борьбу против фейков в преддверии американских выборов.

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