Цукерберг призвал к более строгому контролю социальных сетей

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг призвал к более строгому регулированию вредоносного онлайн-контента. Он заявил, что не социальные сети должны решать, что считается законной свободой слова. Цукерберг также предупредил, что чрезмерный контроль может привести к удушению индивидуального самовыражения, как это происходит сейчас в Китае.

Цукерберг выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Гиганты социальных сетей, такие как Facebook, испытывают все большее давление, чтобы остановить распространение ложной информации. Facebook, в частности, подвергся критике за политику в отношении политической рекламы. Компания запустила новую политику политической рекламы в США в 2018 году и во всем мире в прошлом году. Эти правила требуют, чтобы политические объявления отображали, кто за них заплатил, а копия объявления хранится в общедоступной базе данных в течение семи лет. Но на этой неделе Facebook заявил, что не будет включать в свою базу данных спонсируемые политические посты звезд социальных сетей. Сообщения политиков не всегда проверяются фактами как часть политики свободы слова компании.

Основатель Facebook призвал правительства придумать новую систему регулирования для социальных сетей, предполагая, что это должно быть сочетание существующих правил для телекоммуникационных и медийных компаний. Цукерберг также признал, что Facebook не спешил признавать развитие скоординированных онлайн-информационных кампаний такими государственными субъектами, как Россия. Чтобы решить эту проблему, Цукерберг сказал, что у Facebook есть команда из 35 000 человек, которые проверяют контент и безопасность на платформе. С помощью AI более миллиона поддельных аккаунтов удаляются каждый день.

Ожидается, что во время своего пребывания в Европе Цукерберг встретится с политиками в Мюнхене и Брюсселе, чтобы обсудить методы обработки данных, регулирование и налоговую реформу.



Как сообщало издание "Комментарии", Марк Цукерберг защитит свободу слова на Facebook.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!