Коронавирус замедлил развитие технологии 5G

Непрекращающееся распространение коронавируса ставит под угрозу глобальные цепочки поставок электроники, повышая вероятность того, что запланированное развертывание беспроводной сети 5G может оказаться под угрозой.

Угроза прекращения производства в Китае особенно тревожна, учитывая глобальную зависимость страны от лидеров 5G. Прежде всего речь идет о Huawei, которая создает инфраструктуру для интернет-покрытия следующего поколения. Например, базовые станции и оборудование сети радиодоступа 5G. До вспышки коронавируса рыночные аналитики прогнозировали, что к 2024 году рынок сетевого оборудования 5G составит 21 млрд долларов. Эти оценки в настоящее время были подорваны нарушениями в глобальной цепи поставок электроники, вызванными эпидемией.

Если в Китае произойдет замедление производства, это, вероятно, повлияет не только на поставщиков микросхем, но и на компании, которые закупают большие объемы микросхем для производства конечных продуктов". Это касается также поставщиков услуг по электронному производству и производителей оригинального дизайна.

Ранним индикатором сбоев в цепочке поставок 5G является текущее снижение производства дисплеев. По оценкам аналитиков, производство дисплеев в феврале сократится на целых 25 процентов, так как нехватка компонентов начинает давать о себе знать. Производство дисплеев возобновилось 3 февраля, но ограничения на поездки замедлили возвращение работников на свои места.

Одним из факторов названа также отмена важнейшего отраслевого мероприятия, выставки MWC 2020, из-за вспышки коронавируса. Два ведущих мировых поставщика однокристальных систем для смартфонов - Qualcomm и MediaTek - уже выразили серьезную обеспокоенность и пересмотрели свои целевые показатели поставок SoC с поддержкой 5G в сторону понижения.