Новая версия Chrome получит дополненную реальность

Компания Google близка к тому, чтобы сделать некоторые передовые веб-технологии более доступными. Интернет-гигант выпустил бета-версию Chrome 81 для Android, Linux, Mac и Windows, в которой добавлена ​​поддержка WebXR для дополненной реальности на основе браузера. У веб-разработчиков теперь есть довольно простой способ сделать AR доступной для пользователей на разных платформах, не прибегая к нативным приложениям. Базовая структура присутствовала ранее, но требовала специального включения - это сделает AR доступной для пользователей Chrome, как только создатели сайта воспользуются ею.

Новая платформа Web NFC позволяет мобильным устройствам взаимодействовать с объектами, которые можно подключать, опять же, без использования собственных приложений или функций системного уровня. Пользователи могут узнать больше о музейном экспонате или зарегистрироваться на конференции без специального программного обеспечения. Опять же, это будет бесполезно, пока разработчики сайта не воспользуются специальным включением, но платформа будет там.

Chrome 81 также будет значительным достижением в области безопасности. Эта версия браузера не поддерживает устаревшие протоколы TLS 1.0 и 1.1, которые защищают трафик HTTPS. Они были объявлены устаревшими в Chrome 72, но этот релиз полностью их удаляет - любой сайт, который все еще использует старые форматы, будет помечен как небезопасный. Если сайт хочет избежать недовольства Google, ему придется использовать более новую технологию (предпочтительно TLS 1.3).

Как сообщало издание "Комментарии", Google Maps отмечает 15-летие оригинальными обновлениями.

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